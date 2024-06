Matija Sarkic, guarda-redes da seleção de futebol de Montenegro e do clube inglês Millwall, morreu aos 26 anos.

A morte foi anunciada pelo Millwall. A Sky News indica que o futebolista ter-se-á sentido mal esta manhã no seu apartamento em Budva, em Montenegro. A BBC cita a Federação de Futebol de Montenegro (FSCG) indicando que Matija morreu de forma súbita na manhã de sábado, indicando que os media locais estão a noticiar que o guarda-redes desmaiou no seu apartamento. O Analitika indica que a morte aconteceu às 6h30 (locais, mais uma hora que em Lisboa), tendo os amigos chamado os serviços de emergência, que, segundo a imprensa de Montenegro, não chegou a tempo. A RTCG, rádio e televisão de Montenegro, indica que o guarda-redes teria saído na sexta-feira à noite com amigos, mas teria regressado cedo a casa e que se sentiu mal esta manhã. A polícia está a investigar.

O clube diz estar “totalmente devastado” ao informar sobre a morte do jogador. Sarkiv participou em 33 jogos do clube desde que se juntou ao Millwall em agosto de 2023, adquirido aos Wolverhampton.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

“Internacional pelo Montenegro, Matija representou, com orgulho, o seu país em numerosas ocasiões. Toda a gente no clube envia as suas condolências e amor à família e amigos de Matija neste momento profundamente triste”, diz o clube em comunicado, dizendo que não irá fazer por agora mais qualquer comentário pedindo respeito pela privacidade da família.

Tem nove internacionalizações pelo Montenegro, por quem jogou a 5 de junho no particular contra a Bélgica.

Matija nasceu em julho de 1997, faria 27 anos no próximo dia 23 de julho. Nasceu em Grimsby, em Inglaterra, e na academia esteve no Anderlecht (Bélgica), e no Aston Villa, que o emprestou ao Wigan Athletic, passou ainda pelo Stratford Town, no Havant & waterlooville e no Livingston. Até que em 2020 chegou ao Wolverhampton para ser emprestado ao Shrewsbury, ao Birminggham City e ao Stoke City, até que em 2023 foi comprado pelo Millwall.

Vários já foram os clubes que expressaram as suas condolências e a surpresa pela morte do guarda-redes. O Aston Villa recorda que Matija entrou para a Academia em 2015 e ficou cinco anos no clube, tempo durante o qual fez a sua primeira interlacionalização pelo Montenegro.

Everyone at Aston Villa is deeply saddened by news of the passing of our former goalkeeper Matija Šarkić. Matija joined our Academy in 2015 and spent five years with the club, during which time he made his full international debut for Montenegro, before departing in the summer… pic.twitter.com/OIrCdyXXts — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 15, 2024