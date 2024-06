Os alemães da AMG Critical Materials entraram no projeto de lítio do Barroso da Savannah. Compraram uma participação de 15,77% por cerca de 19 milhões de euros (16 milhões de libras), através da subsidiária AMG Lithium.

Segundo comunicado da AMG, que diz ser dona da primeira refinaria de lítio de grande dimensão da Europa (na Alemanha), este investimento garante “o financiamento para concluir todos os fluxos de trabalho em curso”.

O presidente executivo da Savannah tinha declarado, numa entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, no fim de semana, que estaria para breve o anúncio do parceiro internacional do projeto. É revelado esta quinta-feira. Queria um parceiro “para nos ajudar a dar mais passos”.

Em comunicado, a AMG informa que terá assento no conselho de administração da Savannah e garante o fornecimento de espodumena, num contrato de cinco anos que pode aumentar e estender-se para 10 anos, dando “à Savannah uma solução completa de financiamento do projeto”. A AMG compromete-se a comprar 45 ktpa da produção de espodumena da Savannah (até 25% do total) ao longo dos primeiros 5 anos de produção.

As partes preveem também a cooperação “na avaliação da expansão das atividades downstream de lítio em Portugal e Espanha” concretizando que será feito um estudo “para a construção conjunta de uma unidade piloto de feldspato/espodumena adicional em Portugal e um estudo de construção de uma refinaria de Espodumen a para Carbonato de Lítio, a instalar em Portugal ou Espanha”.