Este painel de instrumentos tem mais de 600 peças, pedras preciosas e um peso-pluma

Há efectivamente uma relação entre o Tourbillon, a denominação do sucessor do Bugatti Chiron, e os mais complexos mecanismos do mundo da relojoaria, os denominados turbilhões, que só as melhores empresas suíças conseguem produzir com rigor e mestria. E foi bem em frente ao condutor que a Bugatti colocou o seu “turbilhão”, em forma de um painel de instrumentos que está sempre visível, para máxima eficiência e legibilidade.