A princesa Ana, do Reino Unido, está no hospital com ferimentos ligeiros e uma concussão, anunciou o Palácio de Buckingham. “Permanece no Hospital Southmead, em Bristol, como medida de precaução para observação”, refere um comunicado do palácio, citado pela BBC.

A irmã do rei Carlos III, de 73 anos, ficou ferida num acidente ocorrido este domingo à noite na propriedade de Gatcombe Park, reporta o The Telegraph, e está no Hospital Southmead, em Bristol, como medida de precaução para observação.

De acordo com o diário, a princesa terá sido ferida por um cavalo enquanto passeava na sua propriedade, o que lhe provocou ferimentos ligeiros na cabeça. Uma ambulância tratou-a no local, antes de ser transferida para o hospital. A BBC não confirma a causa do ferimento.

Esperava-se que Ana viajasse ao Canadá no final desta semana. Durante os primeiros quatro meses deste ano, coube à princesa Ana assumir um terço de todos os compromissos reais, devido à ausência do irmão, Carlos III, e de Kate Middleton, ambos por motivo de doença.