Vogue World. Looks vintage, super atletas, e uma maratona de celebridades

É um desfile? Um acontecimento desportivo? Ou uma hiper concentração de famosos? Seja qual for a sua resposta, nunca sairá derrotado — mas somos tentados a confiar o troféu a quem optou pela terceira hipótese. Este domingo, o mais difícil seria avistar uma cara desconhecida no coração de Paris. A capital que se prepara para acolher mais uma edição dos Jogos Olímpicos de verão foi também o cenário do espectáculo que celebrou 100 anos de Moda na terceira edição Vogue World, evento organizado pela revista Vogue, que arrancou em Nova Iorque (2022) e fez escala em Londres (2023) antes de se instalar em França para mais uma concorrida jornada.

Pela Place Vendôme, entre público, performers, manequins e outras estrelas que deslizaram pela passerelle a céu aberto, passaram centenas de participantes e convidados, qual mini festival a rivalizar com os maiores certames musicais. Bom, não houve Taylor Swift (entretanto demasiado atarefada em Londres) mas Katy Perry, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Teyana Taylor, FKA Twigs, ou Anitta encarregaram-se de trazer a Pop para a fila da frente de uma festa que cruzou universos: por um lado, as tendências que marcaram década após década, desde os anos 20 do século passado. Por outro, as diferentes modalidades que estarão em destaque a partir do próximo mês, cada qual a acompanhar a sua era, entre demonstrações de esgrima, pranchas de surf, futebol ou até duas muito reconhecíveis irmãs a cavalo. Kendall Jenner e Gigi Hadid fizeram a sua entrada triunfante num palco que tanto foi court como relvado, e onde se avistaram super atletas como Serena Williams ou Maria Sharapova.

Perante os elevados níveis de celebritismo, dir-se-ia que a celebrada Moda quase ficou em segundo plano, não fosse a presença de nomes incontornáveis deste universo, como Pierpaolo Picciolo, Silvia Venturini Fendi, Olivier Rousteing, Maria Grazia Chiuri, ou Simon Porte Jacquemus. Supermodelos de outros tempos, nem vê-las, mas uma passagem mais atenta pelos arquivos das principais etiquetas devolve algum fôlego à ideia primitiva, entre recriações Chanel saídas de 1924 e remakes Balenciaga da década de 30, reza a Vogue no rescaldo da red carpet.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Senão vejamos: a ousadia de Katy Perry teve o selo de Noir Kei Ninomiya em versão outono-inverno 2019. Victor & Rolf (em modo calças pretas e uma bem arquitetural camisa listada) foi a preferência de Symone; e ainda da eterna it girl Alexa Chung, com um slip dress saído de 2005. Mia Regan recuou ainda mais no calendário, surgindo em versão escultural preta by Pierre Cardin 1986. Foi deste mesmo ano que a princesa Maria-Olympia da Grécia resgatou um vestido negro Alaïa com gola subida. E Olivia Ponton ainda não era nascida quando em 1985 Jean Paul Gaultier apresentou ao mundo o vestido que elegeu para este fim de tarde/noite (já agora, a modelo e influencer nasceu em 2002). Sprintando rumo aos 90’s, Sabrina Elba também confiou num slip dress, agora pela mão de John Galliano. Em tons azuis, a medalhada snowboarder norte-amerciana Chloe Kim navegou pelo arquivo Dior. E Cara Delevingne emulou Madonna com um body suit pastel de Gaultier.