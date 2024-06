Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica do triplo salto em Tóquio2020, vai ficar fora dos Jogos Olímpicos de Paris ao confirmar-se que falha os Campeonatos de Portugal de Atletismo, que eram a última oportunidade para procurar um apuramento.

O Diário de Notícias revela que a atleta do Sporting, de 35 anos, não está inscrita nos nacionais do próximo fim de semana, cujas inscrições fecharam esta segunda-feira, e o Observador sabe que na semana passada pessoas próximas de Patrícia Mamona já tinham colocado de parte a possibilidade de a atleta conseguir marcar presença nos Jogos Olímpicos.

Além disso, estes campeonatos nacionais eram a última chance porque a atleta não compete desde 2023, pelo que não tem ranking para chegar a Paris2024 por essa via.

Esta ausência deixa cair por terra o sonho de mais uma presença nos Jogos Olímpicos, que, no início do mês, Mamona ainda acreditava. “Se vou ter tempo ou não para estar bem, só o tempo o dirá. Estou, neste momento, a lutar e a dar o melhor para conseguir, neste mês, estar a treinar a 100%, competir e ainda ter o sonho e a vontade de fazer um grande salto, que me permita ir a Paris”, disse a 1 de junho à Lusa, numa altura em que reconheceu que existia “um grande risco” de não conseguir qualificar-se.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Tenho de ser realista e dizer que há um grande risco de não conseguir fazer isso num espaço de tempo muito curto. Estou focada em meter-me bem e só quero sair desta situação. Ainda tenho muito para dar, tenho muita energia e, se conseguirmos resolver este problema, se não for neste mês, vai ser no segundo ou no terceiro. O importante é estar 100% bem, neste momento”, sublinhou na altura.