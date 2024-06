Um grupo de investigadores do norte-americano Arc Institute documentou uma nova técnica de edição genética que promete ser mais precisa e abrir a porta à cura de diversas doenças.

A edição genética permite reescrever o genoma, a informação hereditária de um organismo e que está codificada numa molécula complexa conhecida como ADN (ácido desoxirribonucleico). Nos últimos anos, tornou-se conhecida a sigla CRISPR, que representa uma técnica para edição genética de organismos, que torna possível isolar a parte da cadeia de ADN que é responsável por uma doença e alterar essa característica.

A questão é que, até aqui, esta técnica pode ter vários efeitos secundários e problemas de precisão – por exemplo, afetar de forma indesejada algum ponto da sequência ou gerar instabilidade genética.

A descoberta do grupo, que é composto por investigadores das universidades de Berkeley, Stanford e de Tóquio, é a demonstração em bactérias de uma técnica que promete ser mais precisa. Embora reconheçam que a CRISPR “revolucionou a edição genética”, para questões de “larga escala de design de genoma, os cientistas precisam de uma forma mais precisa e programável para reordenar grandes segmentos de ADN”, é explicado pelo Arc Institute na rede social X.

????Introducing a powerful, programmable new mechanism for genome design: DNA recombination with bridge RNAs.

As the first natural RNA-guided DNA recombinase, this system enables insertion, excision, or inversion of any two DNA sequences.

Out today in @Nature, led by Arc… pic.twitter.com/JWWOJcu2en

