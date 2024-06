Pode consultar aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta que foi a quarta prova mais concorrida a nível de inscrições.

Este ano inscreveram-se para realizar este exame de 12.º ano 38.732 pessoas. A prova de Matemática A realizou-se às 9h30 desta quarta-feira e foi a quarta com maior número de inscritos, atrás de Português, Biologia e Geologia e Física e Química A.

À mesma hora foram testados os conhecimentos a Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), de 11.º ano. E também Matemática B. À tarde será a vez de Latim A.

Para a 1.ª fase dos exames finais do ensino secundário, no total, inscreveram-se 156.667 alunos, segundo dados do Júri Nacional de Exames divulgados pelo Ministério da Educação. Serão realizados 288.227 exames, uma média de 1,8 por aluno. Esta primeira fase de exames nacionais irá decorrer até dia 28 de junho e as notas serão divulgadas no dia 15 do mês seguinte.

De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, 35% dos estudantes inscritos para estas provas têm o objetivo de as utilizar para aceder ao Ensino Superior.