Uma aeronave KC-390 foi nesta quarta-feira entregue pela brasileira Embraer à Força Aérea Portuguesa (FAP), a segunda de um total de cinco, anunciou aquela empresa em comunicado.

A plataforma conta com equipamentos que atendem ao padrão da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) já integrados à aeronave e está em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN) de Portugal”, lê-se no comunicado da empresa.

A primeira aeronave entrou em serviço em outubro de 2023 na Base Aérea de Beja.

Citado no comunicado, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Cartaxo Alves, afirma que com a entrega desta segunda aeronave, o ramo vai “acelerar a integração desta capacidade diferenciada na Força Aérea Portuguesa, possibilitando o desenvolvimento de missões operacionais e a preparação de mais tripulantes e técnicos de manutenção para o futuro que se aproxima”.

Para o general, esta segunda aeronave proporciona “valor agregado de missão para Portugal, os seus parceiros e alianças”.

O presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Júnior, também citado no comunicado, salienta que “a segunda entrega do KC-390 Millennium para a Força Aérea Portuguesa é mais um passo importante no processo de internacionalização” desta aeronave que está a aumentar “o seu reconhecimento no mercado, particularmente entre as nações da NATO”.

Os KC-390, comprados por Portugal à empresa brasileira Embraer contam com componentes produzidos em território nacional, nas antigas duas fábricas que a construtora aeronáutica brasileira possuía em Évora (agora propriedade de outra empresa) e nas OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal.

Além disso, a conceção desta aeronave implicou o investimento de 650 mil horas de trabalho da engenharia portuguesa, num trabalho desenvolvido pelo CEiiA.

Portugal acordou, em 2019, comprar à brasileira Embraer cinco aeronaves (que as vai entregar faseadamente) com o objetivo de substituir os Hercules C-130, por um valor de 827 milhões de euros.

O negócio com a Embraer inclui ainda a aquisição de um simulador de voo e a manutenção das aeronaves nos primeiros 12 anos de vida.