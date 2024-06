Quase 200 joias em homenagem ao 25 de Abril numa exposição e a reabertura do MUDE à vista

Em ano de celebrações dos 50 anos do 25 de Abril a festa também passa pela arte de fazer joias. A exposição “Madrugada – Joalharia e a Política da Esperança” deve o nome precisamente à madrugada do dia da revolução e reúne quase 200 peças criadas por 90 artistas no Palacete dos Condes da Calheta, em Lisboa. O Observador fez uma visita guiada a esta mostra organizada pela PIN (Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea) e pelo MUDE (Museu do Design e da Moda) no âmbito do programa MUDE Fora de Portas. O museu está fechado para obras há quase oito anos e a sua reabertura já foi anunciada para este ano, mas ainda não foi fixada uma data. A diretora, Bárbara Coutinho, garante que novidades sobre o MUDE só mesmo na próxima semana.

Ao Observador, Bárbara Coutinho diz que inicialmente esta exposição foi pensada para o edifício principal do museu, mas depois “houve uma necessidade de a fazer fora de portas”. Conta que o Palacete dos Condes da Calheta já tinha sido parceiro do museu em 2017. Quando Lisboa foi Capital Ibero-Americana da Cultura o MUDE tinha três exposições pensadas e a diretora pôs-se à procura de possíveis locais para elas. Surgiu então este espaço que, sendo um projeto do fim do século XVI, estava relacionado com o tema. Agora, este palacete voltou a ser a solução. Enquanto o museu tem estado fechado o programa MUDE Fora de Portas tem levado exposições a outras moradas em Lisboa e mesmo fora da capital. A diretora afirma que quando o MUDE reabrir o programa vai continuar.

A apresentação desta terça-feira coube à diretora do Museu do Design e da Moda, que lembrou que a parceria do museu com a PIN já vem de trás e é para continuar. Diz que esta é uma exposição “que trabalha a reflexão sobre a joalharia contemporânea” e que é feita “pela lente da arte e da cultura”. Bárbara Coutinho acrescenta que “as artes são o fator de transformação do homem e do coletivo”. Há um núcleo de joalharia contemporânea no museu que emprestou a esta exposição três peças.

Na véspera da abertura ao público da exposição, que poderá ser visitada a partir desta quinta-feira e até 22 de setembro, ainda se faziam acabamentos e alguns artistas estavam mesmo a montar as suas peças, como por exemplo, duas dinamarquesas de Copenhaga cuja obra encerra a mostra de joias. A visita foi guiada pelas três curadoras, três mulheres com experiências diferentes desta marcante data nacional: Marta Costa Reis é presidente da PIN, que celebra 20 anos. Mònica Gaspar é espanhola, de Barcelona, e tem a visão de quem viu o 25 de abril de fora e viveu a queda de Francisco Franco. Patrícia Domingues é a mais nova das três e já nasceu em democracia. Destaca o poder do “imediato” na joalharia, ou seja, como uma peça pode ser feita e logo usada na rua. Assim como o facto de “a joalharia ser tão pequena e ter a capacidade de falar sobre realidades tão grandes”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta mostra acontece no âmbito da II Bienal de Joalharia Contemporânea de Lisboa, que decorre entre abril e setembro e conta com uma programação de eventos que pode ser consultada online. Há mais duas exposições a acontecer neste momento, uma delas está patente no Museu do Tesouro Real apenas mais alguns dias.

As peças estão expostas em estruturas, a maioria delas em vitrines, montadas em diferentes salas do palacete e definindo o percurso da visita. Nuno Pimenta, responsável pelo design expositivo, explica que o edifício está protegido, por isso nada toca nas paredes e os materiais serão devolvidos aos seus donos no final da exposição. Em quase duas centenas de peças expostas, tanto há pequenos alfinetes como instalações e os artistas de 30 nacionalidades garantem que todos os continentes estão representados. A exposição está dividida em núcleos e a explicação pode ser lida nas vitrines das joias em português e em inglês: Mais que flores, Cuidar, Reparar, Tornar-se, Reconhecer, Empoderar, Protestar, Transitar e Revolução. Recontamos seis histórias de peças e seus autores que foram partilhadas na visita guiada.

Na terceira sala desta exposição, as obras da joalheira sul-africana Geraldine Fenn fazem uma abordagem ao tema do colonialismo. Mostram medalhões com retratos em estilo europeu com trabalho em missangas locais.