O Porsche Taycan tem um problema de concepção nos tubos de travão que servem as rodas anteriores, uma vez que estes não suportam o esforço inerente ao virar das rodas e aos movimentos da suspensão, o que causa fissuras e fugas. Estas, devido à pressão do óleo (que pode superar 70 bar) quando o condutor pressiona o pedal, podem deixar o veículo sem capacidade para reduzir a velocidade, uma vez que são as rodas da frente que asseguram, de longe, a maior parte da capacidade de travagem.

A potencial falha dos travões, que obviamente coloca em risco a segurança dos clientes da marca e a dos restantes utilizadores da via pública, não é uma novidade para o construtor alemão, que tomou conhecimento do problema a partir de várias reclamações de clientes, com destaque para um acidente em que um condutor não conseguiu travar quando circulava a 120 km/h. Isto levou a Porsche a conceber novos tubos de travão e conexões corrigidas, que começou a introduzir na linha de produção em Maio de 2024. Ainda assim, só os clientes norte-americanos foram prontamente informados dos riscos e da necessidade de visitar a oficina da marca, para proceder a uma substituição que é rápida e gratuita.

Os condutores dos EUA têm a agência de segurança rodoviária norte-americana (NHTSA, de National Highway Traffic Safety Administration) a olhar por si e a penalizar fortemente, se for caso disso, os fabricantes que colocam em causa a segurança dos condutores locais. A NHTSA obriga a tornar públicos as avarias e defeitos que colocam em risco a segurança dos automobilistas, uma vez que os carros tendem a mudar de proprietário e nem sempre é fácil os construtores estarem em contacto com os novos donos, aqueles que adquirem os modelos em segunda ou terceira mão. Do lado de lá do Atlântico foram comercializados 31.689 Taycan dos cerca de 150.000 produzidos entre 21 de Outubro de 2019 e 13 de Junho de 2024.

A informação sobre riscos prementes só chega rapidamente aos condutores nos EUA, através do site da NHTSA, uma vez que os proprietários europeus, na ausência de um organismo similar, ficam dependentes da boa vontade do construtor, bem como dos respectivos timings. De referir que depois da NHTSA ter tornado público o defeito no sistema de travagem do Taycan, a Porsche se comprometeu a contactar os concessionários nos EUA a partir de 3 de Julho, seguindo-se os clientes norte-americanos a 16 de Agosto. Na Europa, onde foi comercializado cerca do dobro das unidades adquiridas pelos condutores americanos, não foi ainda tornada pública qualquer informação sobre este recall.