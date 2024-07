Hugo Félix defende irmão: "Faças bem ou mal, vão sempre arranjar alguma coisa para te criticar"

Hugo Félix diz acreditar que tenha havido quem tenha festejado o penálti falhado. “Faças bem ou faças mal, vão sempre arranjar alguma coisa para te criticar e te julgar”, acrescentou.

E termina a mensagem salientando que o irmão é um “jogador fora de série, com uma qualidade fora do normal”. “Acredito que as coisas acontecem por um acaso e tenho zero dúvidas que vais voltar a sorrir em grande !! Os que ontem te criticaram, no futuro vão te aplaudir de pé”, concluiu.

João Félix ainda não se pronunciou sobre a eliminação do Europeu. À chegada a Portugal com a restante comitiva, Félix saiu diretamente das portas do aeroporto, com a cabeça baixa, para o autocarro da seleção.