Parece que foi ontem, mas já passaram 20 anos desde que as janelas de Portugal inteiro se pintaram de verde e vermelho, respondendo ao apelo de Luiz Felipe Scolari para enfeitar cada varanda com a bandeira nacional. Foi em 2004 que Portugal recebeu o Campeonato da Europa, num mês de festa que terminou com a maior desilusão da história do desporto português, com a derrota lusa na final de Lisboa, frente à Grécia.

Nessa final — como em todo o Euro 2004 —, deu nas vistas um tal de Cristiano Ronaldo. CR7 (na altura seria, eventualmente, ainda CR17, o número da camisola que vestia pela seleção) foi um dos melhores do torneio, na altura com apenas 19 anos, e ninguém imaginou a carreira que viria a ter. E muito menos que, 20 anos depois, ainda estivesse a jogar e ao mais alto nível. É precisamente sobre essa longevidade de Ronaldo que uma publicação se tornou viral, tanto em português como em inglês.

O texto insinua que Ronaldo é o único jogador de futebol ainda no ativo de entre todos os 368 futebolistas convocados para o Euro 2004. Mas será verdade? Foi por pouco, mas não. A informação é falsa e por culpa de dois jogadores. Vamos a números.

Dos 368 jogadores convocados pelas 16 seleções nacionais presentes no Campeonato da Europa de 2004 — sim, na altura eram apenas 16 e não 24 — só três jogadores estão, na verdade, no ativo. Sim, um deles é Cristiano Ronaldo, mas há outros dois: o primeiro é Igor Akinfeev, guarda-redes russo de 38 anos. Também ele está no ativo e bem ativo: só esta temporada já realizou 11 jogos oficiais pelo CSKA de Moscovo, com 990 minutos e sete golos sofridos. Ainda que tenha abdicado de representar mais a seleção nacional russa — em 2018, depois do Mundial realizado no país —, Akinfeev não largou o seu grande amor, o CSKA, pelo qual está a realizar a 23.ª temporada consecutiva (só representou mesmo um clube na carreira inteira). No Euro 2004 não somou qualquer minuto, mas foi convocado.

O outro jogador que estraga a festa aos fãs de Ronaldo é mais mediático, mas não vai durar muito mais tempo nesta lista: falamos de Lukas Podolski. O avançado alemão de 39 anos tinha apenas 19 na altura do Euro 2004 e chegou mesmo a fazer 45 minutos de jogo na competição, na partida frente à República Checa. Atualmente joga na liga da Polónia, no Górnik Zabrze, com quem tem contrato até ao final da época e já realizou 11 jogos no campeonato, tendo marcado dois golos. Depois disso, arruma também as botas, já que no início deste mês fez um jogo de despedida simbólico perante os adeptos do Colónia, da Alemanha, clube onde foi formado.

Conclusão

É falso que Cristiano Ronaldo seja o único jogador no ativo de entre todos os 368 futebolistas que participaram no Euro 2004, há 20 anos. Há pelo menos outros dois jogadores ainda em carreira ativa no futebol profissional que também estiveram na competição: o russo Igor Akinfeev e o alemão Lukas Podolski.

