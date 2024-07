Novo foguetão europeu Ariane 6 já “libertou” nanossatélite português no espaço

Em atualização

O novo foguetão da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) Ariane 6 foi lançado esta terça-feira a partir da Guiana Francesa e, pelas 21h06 (hora de Portugal Continental), ejetou o nanossatélite português ISTSat-1, construído por estudantes e professores do Instituto Superior Técnico (IST). Custou cerca de 270 mil euros e vai ficar em órbita entre cinco e 15 anos antes de reentrar na atmosfera. Junto com o ISTSat-1, seguiram no módulo superior do Ariane 6 outros pequenos satélites e equipamentos científicos de instituições, empresas e agências espaciais estrangeiras.

Em declarações o IST em Oeiras momentos antes do lançamento do foguetão, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, salientou que o momento simbolizava a ligação com o que é feito em Portugal “há alguns anos” e que permite que hoje Portugal seja “emergente numa área decisiva que é a aeroespacial”.

Mas o momento é também importante, disse, por a Europa voltar a ter autonomia na colocação de satélites no espaço, porque antes dependia de foguetões dos Estados Unidos. Fernando Alexandre destacou também que a evolução no setor aeroespacial permite a ligação entre a ciência e a ciência aplicada, “que resolve problemas da humanidade”, permitindo aplicações em outros setores, como a defesa. Hoje, advertiu, o investimento em defesa é investimento numa das áreas mais importantes. “Se Portugal ficar de fora não vamos poder aproveitar competências e talento que estamos aqui a gerar e provavelmente continuaremos a alimentar a indústria de outros países”, defendeu.

O terceiro satélite português em órbita

O ISTSat-1, um pequeno satélite cúbico com dez centímetros de aresta, é apenas o terceiro satélite português a seguir para o espaço — o segundo numa questão de poucos meses e o primeiro “100% português”. Foi desenvolvido ao longo dos últimos anos por uma equipa de mais de 50 pessoas, entre alunos e professores do Técnico.

“A única coisa que não é nossa são alguns componentes críticos, como os painéis solares e o sistema de instalação das antenas em órbita. De resto, todos os subsistemas foram feitos por nós“, explicou em maio o investigador Rui Rocha, coordenador do desenvolvimento do satélite, ao Observador.

O ISTSat-1 vai estar posicionado a 580 quilómetros da Terra, acima da Estação Espacial Internacional, e a sua missão será detetar aviões a partir de órbita. É um serviço que várias empresas já fazem, como é o caso da constelação de satélites Iridium. No entanto, isso só é possível através de satélites de grandes dimensões que utilizam um sistema de deteção ADS-B (sistema associado à gestão e controlo do tráfego aeronáutico), mas que implica maiores gastos de energia, além de ser mais difícil de colocar em órbita.

Os criadores do ISTSat-1 esperam que isso possa mudar com o novo modelo. “Esta tecnologia é, do nosso ponto de vista, mais simples e económica do que aquela que neste momento já está a bordo de alguns satélites em órbita. E é isso que queremos testar depois do lançamento”, acrescentou Rui Rocha.

Na altura o investigador adiantou ao Observador que “se os astros se alinharem” e tudo correr bem, nos primeiros 45 minutos depois do lançamento podem começar a chegar os primeiros sinais de vida do ISTSat-1. Depois disso começa a próxima etapa: analisar os resultados captados pelo satélite em zonas de grande movimento de aviões, como é o caso dos Açores, e comparar com os resultados que se obtêm a partir de terra. Se os resultados forem promissores, o passo seguinte será comercializar o satélite.

Ariane 6, o foguetão de 4,5 mil milhões de euros desenhado para ser mais sustentável

O Ariane 6, que teve um custo total de 4,5 mil milhões de euros, descolou esta terça-feira da base espacial europeia em Kourou, na Guiana Francesa. O voo inaugural acontece com quatro anos de atraso e o novo modelo substituiu o Ariane 5, que durante mais de 25 anos e 117 lançamentos desde sua inauguração (1996) foi o principal foguete usado na Europa. Responsável por levar equipamentos como o famoso telescópio James Webb, fez o seu último voo em julho de 2023.

Desde a reforma do Ariane 5, em 2023, a ESA não tinha meios próprios para chegar ao espaço. Agora, o novo modelo promete superá-lo em muitos aspetos. Tem entre 52 e 62 metros de altura, 5,4 metros de diâmetro e pode carregar até 540 ou 870 toneladas, dependendo do modelo, já que foram criadas duas versões (Ariane 62, com dois foguetes propulsores, e o Ariane 64, com quatro).

“Como a segunda maior economia do mundo, a Europa deve assegurar seu acesso ao espaço de forma segura e autónoma, para não depender das capacidades e prioridades de outras nações”, referiu a ESA num comunicado. “Com o lançamento do Ariane 6, a Europa não está apenas a lançar um foguete para o espaço, está a afirmar o seu lugar entre as nações do mundo que o exploram”, acrescentava.

O Ariane 6 foi pensado e desenhado para ser um modelo mais sustentável. Por exemplo, toneladas de água são bombeadas do sistema do Ariane 6 durante o lançamento, para ajudar a suprimir o ruído do foguetão e dos motores. O objetivo é que essa água seja cuidadosamente recuperada a cada lançamento e armazenada para o próximo, segundo explica a ESA.

Uma outra novidade é que graças ao seu motor (Vinci) será possível parar e reiniciar a parte superior do Ariane 6. Assim torna-se possível guardar parte dos recursos para desorbitar o equipamento quando deixar de ser necessário e levá-lo a destruir-se na atmosfera da Terra ou “reorbitá-lo para uma órbita cemitério, fora do caminho de uma possível colisão com satélites operacionais ou detritos espaciais”.