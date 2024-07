Há um novo aviso para quem sai à noite no Bairro Alto e no Cais do Sodré: "Silêncio, respeite os residentes"

A Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa, começou a colocar no fim de junho sinais de aviso nas zonas do Bairro Alto e do Cais do Sodré para sensibilizar para a redução do barulho durante a noite em zonas residenciais. Os sinais têm indicações em português e em inglês — “Silêncio, respeite os residentes” — e um desenho com um dedo em riste em frente à boca, com o mesmo pedido de silêncio.

A informação foi publicada nas redes sociais do final do mês passado e justificada com o facto de o ruído noturno ter vindo a acentuar-se nos últimos anos, sendo “incompatível com o direito ao descanso dos moradores”.

“O ruído excessivo está diretamente associado ao crescimento descontrolado de estabelecimentos dedicados ao comércio de bebidas low cost, que funcionam de portas abertas para além do horário permitido (em alguns casos, utilizando o espaço que é de todos como extensão do seu negócio) e à falta de fiscalização por parte da Câmara Municipal de Lisboa e das entidades por ela tuteladas, que só nos últimos dois anos e meio, permitiu a abertura de mais de uma centena de estabelecimentos (provavelmente ilegais, face às normas em vigor)”, pode ler-se na mesma publicação.