Kate Middleton anuncia que tem cancro em fase inicial e está a receber quimioterapia

No vídeo a princesa de Gales pode ser vista sentada num banco de jardim ao ar livre. Começou a sua mensagem a agradecer as mensagens de apoio que tem recebido durante a sua recuperação da cirurgia. Kate explicou que em janeiro foi submetida a uma cirurgia abdominal e que, na altura se pensava que a sua “condição era não-cancerígena”. Esta foi, de facto, uma das poucas informações que fontes do palácio forneceram no início, que não se tratava de um cancro. “Contudo, testes feitos depois da operação revelaram que o cancro esteve presente”, continuou a princesa. “A minha equipa médica, aconselhou que eu devia fazer quimioterapia preventiva e eu estou agora no início desse tratamento.”

Kate disse que têm sido “dois meses muito difíceis para toda a família” e que a notícia trouxe consigo “um enorme choque” e que ela e o marido estão “a fazer tudo o que podem para processar e gerir em privado para o bem” da sua “jovem família”. A princesa de Gales acrescentou que tudo o que está a acontecer requer tempo. “Levou tempo para eu recuperar da grande cirúrgia de forma a começar o meu tratamento. Mas, mais importante, levou-nos tempo a explicar tudo” ao George, Charlotte e Louis de uma forma que seja apropriada para eles e garantindo-lhes que eu vou ficar bem.” Os pequenos príncipes de Cambridge têm 10, oito e cinco anos, respetivamente.

Segundo o jornal Guardian, o vídeo terá sido gravado na passada quarta-feira e divulgado esta sexta-feira, dois dias depois.

A última vez que a princesa de Gales tinha sido vista em público foi a 25 de dezembro de 2023, na missa de Natal com a família real em Sandringham. A 17 de janeiro o Palácio de Kensington divulga nas redes sociais um comunicado onde dá conta que a princesa de Gales tinha sido admitida no hospital na véspera “para uma cirurgia abdominal planeada”. Kate viria a ter alta hospitalar a 29 de janeiro. A ausência da princesa de Gales da esfera pública deu origem a semanas de especulação.