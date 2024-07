Pouco ou nada se sabe ainda sobre o atirador que terá disparado contra Donald Trump no comício da Pensilvânia. Apenas que era do sexo masculino. Mas já se sabem alguns detalhes sobre o ataque. Nomeadamente o local onde estava: o telhado de um prédio a 150 metros do púlpito da bancada onde Trump discursava. E a arma que usava: uma espingarda AR-15, uma arma semi-automática, das mais usadas nos tiroteios em massa nos EUA.

Um vídeo que já circulava nas redes sociais e começou, depois de verificado, a ser publicado pelas principais agências de notícias internacionais, como a Getty Images, mostra o corpo do atirador, depois de abatido pelas autoridades, e a arma ao lado. Nesse vídeo, e nas fotografias, consegue ver-se que o atirador estaria então em cima desse telhado muito próximo do local do evento e com visibilidade total para Donald Trump.

JUST IN: ???????? Footage of shooter who was killed by United States Secret Service after assassination attempt on Donald Trump. pic.twitter.com/rG7jFwepMi — BRICS News (@BRICSinfo) July 13, 2024

Mas terão existido avisos sobre o suspeito. Uma testemunha que estava no comício de Trump disse à BBC que viu um homem rastejar para um telhado com uma espingarda, aproximadamente “cinco a sete minutos” após o início do discurso do ex-presidente no comício, em Butler. “Vimos um homem a subir para telhado do prédio ao nosso lado, a 15 metros de nós”, disse a testemunha, que contou como alertou a polícia para a presença do homem.

“Como é que Trump ainda está a falar?”, pensou, antes de ouvir o que acredita terem sido quatro disparos.

EYEWITNESS SPEAKS OUT AFTER TRUMP SHOOTING Shooter was bear crawling across a roof, just outside the venue, with a rifle in his hands. Eyewitness and his friends were screaming at the police and Secret Service for 2 to 3 minutes. No one did anything.pic.twitter.com/MaQB0OjoEj — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) July 14, 2024

Entretanto, circulam também já nas redes sociais imagens que mostram um outro ângulo do que aconteceu no comício da Pensilvânia: o momento em que os snipers do Serviço Secreto dos EUA, posicionados num outro telhado, dispararam sobre o suspeito do ataque, que estaria nesse outro telhado fora do recinto.

O Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos está já a consultar os registos do banco de dados nacional de compras de armas de fogo para tentar identificar o atirador.

E o FBI anunciou que está no local onde o ataque aconteceu para realizar diligências. “Os investigadores estão no local [onde estava a decorrer o comício], em Butler, na Pensilvânia, e o FBI continuará a trabalhar em conjunto com o Serviço Secreto dos EUA à medida que a investigação prossegue”. E pedem também a quem tenha informações para ligar para a linha de denúncias.