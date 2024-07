Foi detetada a presença da bactéria legionella na água de uma casa de banho da residência oficial do Presidente da República, em Belém. A notícia foi inicialmente avançada pelo Tal e Qual, que noticiou que um surto de legionella, “ameaçou infestar o Palácio de Belém”. A Presidência da República confirmou à Renascença e à Agência Lusa a presença da bactéria, mas esclareceu que o risco foi considerado “moderado”.

Segundo a Presidência da República, a casa de banho em que foi detetada a bactéria está situada num edifício anexo ao Palácio de Belém. A divisão foi de “imediato isolada por precaução” e foram tomadas “todas as medidas corretivas adequadas em função do nível de risco apurado.

“O incidente delimitado não afetou o Palácio de Belém e não condicionou a atividade habitual da Presidência da República, a qual decorreu dentro da normalidade e agenda previamente estabelecidas”, acrescentou a Presidência da República. Assim, Marcelo Rebelo de Sousa permaneceu na residência e manteve os eventos previstos na agenda — a reunião com as Casas Civil e Militar e o almoço com a Mesa da Assembleia da República.

De notar que a Presidência da República “procede a análises laboratoriais regulares, no âmbito do programa de monitorização e tratamento preventivo ou corretivo da água dos vários edifícios em que funciona” e que “destas análises nunca resultaram valores superiores aos valores de referência para um risco significativo”. Desta vez “foram detetados níveis mais baixos, de nível de risco moderado, nas águas quentes de uma casa de banho da Residência Oficial do Presidente da República.”

A legionella é uma forma de pneumonia causada pela bactéria Legionella pneumophila e outras espécies da bactéria, pode ler-se na página do SNS24. A doença desenvolve-se habitualmente 2 a 10 dias após a exposição à água ou solo contaminado.

O SNS esclarece que a doença não é contraída quando se bebe água diretamente. “A legionella não entra no organismo através da ingestão de água, mas sim da respiração de aerossóis (em forma de gotículas de água) contaminados com a bactéria”, explica.