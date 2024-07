A Direção-Geral do Consumidor (DGC) e o Centro Europeu do Consumidor (CEC) Portugal lançaram esta quinta-feira uma campanha com recomendações para quem vai assistir aos Jogos Olímpicos de Paris, França, entre 26 de julho e 11 de agosto.

A campanha incide em concreto sobre a compra de bilhetes para assistir às competições, as viagens aéreas e o aluguer de automóveis.

Em comunicado, as entidades referem que, no caso dos bilhetes para os jogos, “existem regras muito especificas para o efeito”, pelo que as recomendações pretendem “evitar vendas ilegais”.

Por exemplo, quem já comprou bilhetes para as competições não os pode cancelar e se pretender revendê-los só o pode fazer numa plataforma oficial criada para o efeito.

Adicionalmente, coincidindo os jogos com a época de férias e de intenso tráfego aéreo, são também recordadas as orientações relativamente aos direitos dos passageiros em casos de recusa de embarque, cancelamento ou atraso dos voos.

São ainda dados conselhos relativamente aos cuidados a ter com o alojamento, aluguer dos veículos, bem como as entidades a quem recorrer em caso de dúvidas ou necessidade de apresentar uma reclamação.