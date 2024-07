O canal televisivo TVI denunciou esta quinta-feira “campanhas ilícitas” de promoção de castings para a série “Morangos com Açúcar” em plataformas digitais, nos últimos meses, numa “apropriação ilegítima” da sua marca.

Em comunicado, a TVI adianta que os jovens são aliciados para os falsos castings com promessas de participação nas produções da estação e que lhes são pedidos dados pessoais, como nome, email, cópia do cartão de cidadão, fotos ou vídeos com participações, “para finalidades ilícitas”.

“O objetivo destas campanhas fraudulentas, que recorrem a esquemas de phishing [tentativa de apropriação fraudulenta de dados ou dinheiro por meios informáticos], é direcionar os utilizadores para sites falsos de modo a obter dados pessoais de forma indevida”, acrescenta a TVI, sublinhando ser “totalmente alheia” à situação.

Nem a TVI nem qualquer outra marca do Grupo Media Capital está relacionada com estas campanhas. Não as promoveu, não as autorizou. Os castings da TVI são promovidos exclusivamente nos seus meios e plataformas digitais oficiais”.

O canal de televisão refere ainda ter denunciado a “apropriação ilegítima das suas marcas” à polícia e aos proprietários das plataformas digitais.

A série “Morangos com Açúcar”, protagonizada e direcionada a jovens e adolescentes, é uma das mais conhecidas da estação, tendo começado a ser transmitida em 2003 e contando com nove temporadas.