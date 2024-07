A sonda Curiosity, enviada para Marte pela NASA em 2022, fez uma nova descoberta quando, ao passar por cima de uma rocha, a partiu. Lá dentro estavam uns cristais verdes amarelados, nunca antes encontrados no planeta vermelho. Segundo a agência espacial dos EUA, trata-se de enxofre puro.

“Acho que foi a descoberta mais estranha de toda a missão e mais inesperada”, disse Ashwin Vasavada, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, à CNN International. “Tenho de dizer, há muita sorte envolvida aqui. Nem todas as rochas têm algo interessante dentro delas”, acrescentou.

A descoberta foi feita a 30 de maio, sete meses depois de a Curiosity ter começado a explorar uma região de Marte rica em sulfatos — um tipo de sal que contém enxofre e que se forma com a evaporação da água, explica o site da NASA. De acordo com a agência, enquanto que as descobertas anteriores foram de minerais à base de enxofre esta é “feita de enxofre elementar, ou puro”. “Não é claro qual a relação, se é que existe alguma, que o enxofre elementar tem com outros minerais à base de enxofre na área”, lê-se na publicação.

“Encontrar um campo de pedras feitas de enxofre puro é como encontrar um oásis no deserto”, acrescentou cientista Ashwin Vasavada. “Não devia estar ali, por isso agora temos de o explicar. Descobrir coisas estranhas e inesperadas é o que torna a exploração planetária tão excitante”.