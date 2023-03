Curiosity, o robô que a agência espacial dos Estados Unidos da América, a NASA, enviou para Marte em 2012, captou uma imagem inédita de um pôr do sol em Marte.

Foi a 2 de fevereiro que, enquanto percorria o planeta vermelho, a sonda da NASA observou os raios de sol a iluminar um banco de nuvens. Também conhecidos como “raios crepusculares”, esta foi a primeira vez que foram vistos com “tanta clareza” em Marte.

Well, this is a first… ????

As I watched the sunset last month, I captured something spectacular: My team says these are some of the most clearly visible images of sun rays we've ever seen on Mars! pic.twitter.com/HIgzZHdAyV

