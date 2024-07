O 13.º Grande Prémio da temporada trouxe novo ponto de interrogação sob o domínio de Max Verstappen e da Red Bull. Ainda que não fosse preocupante para as contas do campeonato, o neerlandês voltou a ficar fora da primeira linha da grelha de partida, que foi dominada pela McLaren. A equipa de Lando Norris e Oscar Piastri foi a mais forte ao longo dos dois primeiros dias do fim de semana, falhando o primeiro lugar apenas na primeira sessão de treinos livres.

Pela primeira vez desde o Grande Prémio do Brasil de 2012, a McLaren começou com os dois carros na primeira linha, com Norris a assumir que a equipa tinha a receita para “controlar a corrida”. Antes da corrida, Piastri admitiu querer “chegar ao primeiro lugar”, mas assegurou que ia competir para salvaguardar os objetivos da equipa no mundial de construtores.

That 1-2 is locked in ???? It's 12 years since McLaren had a front row lock out in Qualifying!#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/z8MMx6SVAL — Formula 1 (@F1) July 20, 2024

“Adoro competição. Gosto de estar no topo da competição. Neste momento, sinto que estamos a perseguir e a ter alguns fins-de semana mais difíceis. Não desisto de uma luta, mas acho que é uma situação complicada. Os McLaren têm estado muito bem nas últimas corridas, mesmo em comparação com a qualificação”, alertou, por sua vez, o campeão Verstappen.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As condições estavam todas reunidas para mais uma grande corrida, que contou com uma temperatura alta, na ordem dos 50ºC no asfalto, e Pierre Gasly (Alpine) a partir das boxes após substituir a bateria do seu monolugar. O arranque da corrida trouxe uma abordagem agressiva de Verstappen que, após sair de pista na primeira curva, ascendeu ao segundo lugar. Em sentido inverso, Norris não começou bem e viu Piastri subir à liderança. Contudo, na quarta volta, o inglês levou a melhor perante o neerlandês e subiu ao segundo posto.

Com os pilotos da frente separados por mais de três segundos, a corrida entrou numa fase de contenção, até Verstappen começar a queixar-se da prestação do Red Bull e cair para o quarto posto, atrás de Lewis Hamilton (Mercedes) após o jogo das boxes. A batalha entre os dois rivais começou a ganhar forma e, na volta 35, o neerlandês aproveitou um bloqueio das rodas do Mercedes para recuperar o pódio, mas fez a curva seguinte demasiado longa e perdeu a posição. Quem aproveitou o impasse foi Charles Leclerc (Ferrari), que se intrometeu na luta pelo terceiro lugar.

“É muito impressionante como é que nos deixamos ultrapassar e acabam por me complicar a corrida toda”, continuava a expressar Verstappen nas comunicações com a equipa. O campeão do mundo acabou por cair para a quinta posição, com Hamilton a assumir o terceiro posto. Na frente, a paragem de Piastri para colocar pneus médios acabou por não ser bem sucedida e o companheiro Norris subiu à liderança.

À volta 57, o piloto da Red Bull aproveitou a janela de DRS para ultrapassar Leclerc na reta da meta. Seguiu-se nova luta com Hamilton e, a oito voltas do fim, Verstappen falhou a travagem na primeira curva, embateu no inglês e “voou” para fora da pista. Apesar do aparato, o neerlandês continuou em prova, de novo no quinto lugar.Na frente, Norris, Piastri e a McLaren protagonizaram uma longa batalha de comunicações, com efeitos práticos na decisão da corrida: o inglês foi forçado a ceder a posição ao australiano.

Desta forma, Oscar Piastri conquistou o Grande Prémio da Hungria e somou a sua primeira vitória na Fórmula 1. Lando Norris terminou na segunda posição e, pela primeira vez desde Monza em 2021, a McLaren conseguiu a tão desejada dobradinha. Lewis Hamilton completou o pódio. Max Verstappen terminou atrás de Charles Leclerc, seguindo-se Carlos Sainz (Ferrari), Checo Pérez (Red Bull), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB) e Lance Stroll (Aston-Martin).

Nas contas do campeonato, o grande vencedor do dia foi Hamilton, que subiu dois lugares, ultrapassando Pérez e Russell, e ocupa agora a sexta posição. No topo, Verstappen tem agora 76 pontos de vantagem para Norris (265 contra 189).