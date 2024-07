Em atualização

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde no concelho de Ansião já se encontra em fase de resoluçção. À Rádio Observador, o comandante do Comando sub-regional de emergência e proteção civil de Leiria, Carlos Guerra, revelou que o trabalho de rescaldo irá durar toda a noite.

O alerta para o incêndio, na freguesia de Santiago da Guarda, no concelho de Ansião, distrito de Leiria, foi dado pelas 17h08 e mais de quatro horas depois ainda mobilizava mais de 100 operacionais e 30 viaturas, , que vão continuar no terreno para garantir a consolidação do rescaldo. Chegou a haver sete meios aéreos no local.

A mesma fonte Comando sub-regional de Leiria adiantou que houve casas na linha de fogo, mas nenhuma delas sofreu danos. Além disso, não há também registo de feridos.