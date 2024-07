17,09 graus Celsius. Foi esta a temperatura média do ar registada no mundo no passado domingo, pelo serviço Copernicus. Este é o valor mais alto desde que a agência começou a fazer estes registos.

O serviço Copernicus para as Alterações Climáticas, da União Europeia, regista os padrões de temperatura e de outros fenómenos climatéricos desde 1940. No ano passado, o recorde de dia mais quente tinha sido estabelecido na primeira semana de julho, nos 17,08 ºC. Entre os dias 3 e 6 de julho de 2023 quebrou-se o recorde de dias mais quentes de seguida.

Pelo menos até este ano. O diretor do serviço Copernicus antecipa que as ondas de calor registadas por todo o hemisfério norte durante esta semana — incluindo em Portugal — possam estabelecer um novo recorde.

“Quando se verificam estes picos, há uma tendência para estes se agruparem”, explicou Carlo Buontempo, em declarações à agência Reuters.

