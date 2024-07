A Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinaram esta sexta-feira um protocolo nacional de promoção de saúde e segurança junto da população idosa, visando a “diminuição do sentimento de isolamento” no verão e no inverno.

“Com este projeto conjunto, a DGS e a GNR pretendem partilhar remendações de promoção da saúde e segurança, que serão disseminados pela GNR junto de pessoas com 65 ou mais anos, sobretudo em situação de isolamento, através de ações de sensibilização e proximidade“, lê-se num comunicado.

O “Projeto de Promoção da Saúde” foi oficializado esta sexta-feira no Comando-Geral da GNR, no Quartel do Carmo, em Lisboa, após assinatura do protocolo entre a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, e o Comandante-Geral da GNR, Tenente-general Rui Alberto Ribeiro Veloso.

“Considerando as temperaturas elevadas expectáveis neste período sazonal, a DGS considera estratégico apostar neste trabalho conjunto, dada a proximidade que a GNR tem com a comunidade, com vista a facilitar a adesão a boas práticas de saúde”, é acrescentado.

A primeira ação conjunta de sensibilização decorre esta tarde na Praça da Feira da freguesia de Alegrete, em Portalegre, expandindo-se posteriormente a todo o país.