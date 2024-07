Em atualização

O eurodeputado eleito pela Aliança Democrática (AD), Sebastião Bugalho, foi impedido de entrar na Venezuela esta sexta-feira, onde ia acompanhar as eleições presidenciais do próximo dia 28 de julho.

Segundo escreveu Pedro Urruchurtu Noselli no X— um dos membros da campanha da líder da oposição, María Corina Machado —, o regime de Nicolás Maduro proibiu a “entrada na Venezuela composta por membros do Partido Popular de Espanha, assim como do Partido Popular Europeu”, que eram “convidados pela oposição democrática” para observar estas eleições.

Atención‼️ El régimen prohíbe la entrada a Venezuela de la delegación compuesta por miembros del @ppopular de España, tanto del @GPPopular como del @PPSenado, así del @EPPGroup, que venían invitados por la oposición democrática para la elección presidencial del 28 de julio. Se… pic.twitter.com/HMtPJU7VuL — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) July 26, 2024

Para além de Sebastião Bugalho, que ia em representação do Partido Popular Europeu, foram impedidos de entrar na Venezuela outros nove políticos, entre eurodeputados, deputados e senadores espanhóis, que iam a convite da oposição venezuelana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Alberto Núñez Feijóo, presidente do Partido Popular espanhol, escreveu no X que grupo de deputados está “retida no aeroporto de Caracas pelo regime de Maduro”. O líder da oposição de Espanha exige a “libertação imediata” e pede ao governo de Espanha que utilize os “meios necessários” para esse fim.

Me acaban de comunicar que la delegación del @ppopular formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro. Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 26, 2024

O líder do PP “está em contacto” com María Corina Machado, sinalizando que o regime “tem medo” da oposição.