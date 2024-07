Emme on Fire

Rua Bica da Figueira, 2460-065 Santo Isidoro. Dia 26 de julho, das 18h às 22h30. Reservas para reservas@immerso.pt ou através do 261 104 420.

Para degustar cozinha no fogo: o chef Alexandre Silva e a sua equipa vão receber os chefs António Galapito e Manuel Liebaut no Emme On Fire, o espaço gastronómico outdoor do Immerso, na Ericeira, numa noite onde tudo será cozinhado no fogo, tanto no fire pit do terraço, como nos fornos a lenha que existem no espaço. Cada cozinheiro vai preparar entradas, pratos principais e sobremesas. O menu ainda não está fechado, mas alguns dos pratos que vão ser servidos já estão decididos: Pêssegos, toucinho e pimentão e Escabeche de batata-doce no borralho, óleo de salsa e ervas como entradas; Bacalhau assado, gaspacho de amêndoa e romesco de tomate assado, Codornizes “piripiri”, Peixe do dia, feijão branco e mel ou Leitão assado com molho de pimenta e salada de alface como pratos principais: e para fechar com chave de ouro, Gelado de leite e morangos grelhados ou Frutos vermelhos, mel e iogurte, óleo de hortelã e gengibre. A entrada tem o valor de 60 euros consumíveis.

Arrebita Idanha Bio

Idanha-a-Nova. De 26 de julho a 4 de agosto (de segunda a sexta das 18h às 00h, sábados e domingos das 12h às 00h). Bilhetes a 10 euros por pessoa.

Para degustar refeições de chef a preços reduzidos: a XXVI Feira Raiana está de volta a Idanha-a-Nova e traz consigo o Arrebita Idanha Bio, que completa o seu 5.º aniversário. Esta edição conta com dez dias de festival e uma concentração de chefs, que vão cozinhar pratos da gastronomia não só portuguesa como internacional, de países como o Peru, o Líbano ou a Ásia, todos feitos a partir de produtos biológicos certificados. Entre os nomes mais sonantes estão os chefs Ljubomir Stanisic (100 Maneiras, em Lisboa, 1 estrela Michelin), Marlene Vieira (Marlene, Lisboa), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais, 1 estrela Michelin) Pedro Pena Bastos (Cura, Hotel Ritz, Lisboa, 1 estrela Michelin) e Tiago Bonito (Largo do Paço, Amarante, 1 estrela Michelin). Os pratos confecionados têm todos o custo de 7 euros, pelo que o público provar iguarias de chefs renomados a um preço mais acessível.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Zinergia

Jardim Botânico do Porto. Rua do Campo Alegre 1191, 4150-181 Porto. 27 de julho das 15h às 19h. Entrada livre.

Para ter cultura e tranquilidade no mesmo espaço: a cidade do Porto recebe a Zinergia, um evento que pretende dar ao público a experiência de aliar a pintura coletiva a momentos musicais, contando com nomes como Garajau, OmsaruC e o saxofonista João Soares, além dos artistas Miguel Pestana e Bruna Pires, que vão pintar com o público. Num ambiente familiar e relaxado, a iniciativa tem como objetivo proporcionar o convívio entre a cultura e a natureza.

Art in Avenida

Avenida da Liberdade, Lisboa. Até 28 de julho. Entrada livre.

Para descer a Avenida e apreciar arte: o mês está a acabar mas ainda vai a tempo de ver o Art in Avenida, uma iniciativa cultural da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) e da Associação Avenida. 11 artistas da SNBA expõem as suas obras de áreas variadas como pintura, escultura, colagem, fotografia e artes plásticas, que podem ser vistas em diversos hotéis e lojas ao longo da Avenida da Liberdade.

“Os dias estão numerados”, de Daniel Blaufuks

MAAT, Av. de Brasília, 1300-598 Lisboa. De 17 de julho a 7 de outubro.

Para ver uma exposição fotográfica: Daniel Blaufuks desenvolve desde 2018 um diário visual-textual onde comenta a atualidade e a sua vida. O MAAT recebe mais de 450 obras do artista referentes maioritariamente ao ano de 2023 e aos primeiros meses de 2024, constituídas por fotografias, colagens e recortes com inscrições pessoais, em folhas A4, nas quais Blaufuks numera os dias e os anos e nas quais cola polaroids e recortes e onde escreve ou carimba algumas frases. A exposição tem curadoria de João Pinharanda.

Sessões de cinema infantil gratuitas em Braga

Nova Arcada, Avenida de Lamas 100, 4700-038 Braga. 27 e 28 de julho às 11h. Entrada livre.

Para os mais novos irem ao cinema gratuitamente: o Nova Arcada, em Braga, oferece no último fim de semana de cada mês a possibilidade de as crianças assistirem a um filme infantil gratuitamente. Este mês, no fim de semana de 27 e 28 de julho, será exibido pelas 11h da manhã “Super Mario Bros: O filme”. Para conseguir um lugar é necessário dirigir-se ao balcão de informações a partir do sábado anterior ao início das sessões. Cada visitante pode levantar no máximo cinco bilhetes, destinados a crianças dos 3 aos 12 anos, que se podem fazer acompanhar por dois adultos.

Chocolatería San Ginés

Tv. São Paulo 9, 1200-431 Lisboa. Todos os dias das 8h00 às 23h00.

Para provar os churros mais famosos de Madrid: os tradicionais churros da Chocolatería San Ginés, a mais antiga da capital espanhola, inaugurada em 1894, já chegaram a Lisboa. As portas abriram no Cais do Sodré e lá é possível degustar os famosos churros com chocolate, além de diversas outras iguarias, como gelados ou croissants e até alguns especiais, como os churros com açaí ou churros de nata, que não existem no menu espanhol. Se já frequentou a chocolataria em Madrid vai surpreender-se com os preços: é que se os tradicionais churros (6) com chocolate na capital espanhola custam 5,90 euros, aqui a mesma porção tem um custo superior, de 7,90 euros. A chocolataria tem ainda opções para refeições completas, de entradas, tapas, paellas, sandes, croquetes e hambúrgueres, que também não se encontram na ementa madrilena. O espaço está aberto ao público desde o passado dia 10 de julho e funciona entre as 8h e as 23h.

Dia Nacional do Pisco

Largo Gago Coutinho 11 7160, 7160-214 Vila Viçosa. Dia 27 de julho a partir das 19h00. Jantar a 80 euros por pessoa.

Para viajar até ao Peru sem sair do Alentejo: é a 27 de julho que se celebra o Dia Nacional do Pisco, aquela aguardente bem conhecida pelo mundo que foi batizada com o mesmo nome da cidade na região Ica. Para assinalá-lo, o chef Hugo Bernardo, do restaurante B’Entrevinhos, no Alentejo Marmòris Hotel & Spa, convidou a chef peruana Valeria Olivari a preparar um menu que traga a tradição e os sabores do seu país até esta mesa alentejana. A quatro mãos, este jantar começa com o famoso Pisco Sour — limão, açúcar, pisco e clara de ovo — que promete acompanhar o tiradito de corvina, seguido de causa de camarão e da especialidade da chef: as empanadas crocantes de polco e chimichurri de pimentos. Nos principais, os chefs vão recriar as receitas peruanas do chupe de camarão e do lombo salteado. Por fim, serão servidos um cheesecake de banana e cacau peruano e um cremoso de lucuma, um fruto andino, típico do Peru.

JAM – Hip Hop & Jazz

Praça Marquês de Pombal, Travessa do Governo Civil, 3810-118, Aveiro. De 25 a 27 de julho. Entrada gratuita.

Para ir a uma festa de jazz e hip hop: de 25 a 27 de julho, os mundos do hip hop e do jazz moderno vão unir-se no JAM – Hip Hop & Jazz, um evento de entrada gratuita criado especialmente para a Aveiro 2024 – Capital Portuguesa da Cultura. Ao longo dos três dias, a Praça Marquês de Pombal vai encher com uma programação dedicada a música: há concertos, dj sets com ilustração ao vivo, workshops e debates. Entre os artistas a subir ao palco estão Maze, Azar Azar, Gijoe, LANA GASPARØTTI, Mazarin e TNT. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Stivali Summer Pop-Up

R. Rodrigo da Fonseca 88, 1099-039 Lisboa. De 24 de julho a 2 de agosto das 16h00 às 22h00.

Para descobrir a Stivali no Ritz: pela primeira vez, a Stivali vai entrar em modo pop-up, e é bem no centro de Lisboa. De 24 de julho a 2 de agosto, o pátio lobby do Ritz Four Season vai ser casa de uma seleção de roupa, swimwear e acessórios da coleção de primavera-verão 2024. Para este Summer Pop-up, Paula Moldes, diretora da Stivali, escolheu vestidos fluídos e materiais leves, peças que tanto podem ser utilizadas na praia como na cidade. A loja temporária está aberta todos os dias das 16h00 às 22h00.

Pizzaria Lisboa

R. Nova da Trindade 18, 1200-303 Lisboa. Segunda-feira a sexta-feira, das 19h00 às 00h00, e sábados e domingos das 12h30 Às 15h00 e das 19h00 às 00h00

Para viajar pelos sabores italianos: a Pizzaria Lisboa, do Bairro do Avillez, alargou o horário, dando agora aos amigos e conhecidos a oportunidade de provar a focaccia caseira e o creme de tomate e manjericão aos sábados, domingos e feriados ao almoço. No menu deste espaço do chef José Avillez, há ainda brusquetas, burratas, pizzas, massas, risottos e os gnocchi. Para adoçar o final deste início de tarde, não falta o tiramusi, o ananás em forno de lenha com sorvete e manjericão e a mini pizza de caramelo salgado.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.