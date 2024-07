A Direção Regional de Saúde dos Açores determinou esta sexta-feira o encerramento ao público de três locais termais da ilha de São Miguel, devido a análises laboratoriais que apontam para resultados “compatíveis com contaminação microbiológica”, informou o executivo regional.

Segundo um comunicado do Governo Regional açoriano(PSD/CDS-PP/PPM) a decisão foi tomada após a Direção Regional de Saúde ter realizado uma investigação ambiental, com colheita de águas termais, na Caldeira Velha, na Poça da Dona Beija e no Parque Terra Nostra, na ilha de São Miguel.

“A análise laboratorial das amostras colhidas foi realizada pelo INSA [Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge], sendo os resultados compatíveis com contaminação microbiológica”, lê-se na nota.

Assim, “mandam as boas práticas de Saúde Pública que, quando o resultado de uma análise microbiológica da água é impróprio para o fim a que se destina, devem ser tomadas medidas que garantam a segurança da população”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aplicando o “Princípio da Precaução”, o executivo açoriano informa que determinou a aplicação de várias medidas nos três locais identificados, como o seu encerramento e excluir o público da área dos tanques.

Também foi decidido proceder a uma “desinfeção de choque”, efetuar a drenagem, limpeza e desinfeção dos tanques e dos acessórios, e rever as medidas de controlo e de avaliação de risco.

Foi ainda determinado efetuar novas análises após o enchimento dos tanques e manter o encerramento dos espaços “até que a avaliação de risco tenha dado resultados satisfatórios”.

“Estas indicações foram dadas às entidades gestoras dos espaços em causa, que estão a colaborar de forma ativa e empenhada”, garante o Governo Regional dos Açores.

Ainda de acordo com o comunicado, a Direção Regional de Saúde açoriana “continuará a acompanhar a situação, aplicando as medidas que se verifiquem necessárias na defesa da Saúde Pública, e assegurando a vigilância adequada para que a frequência destes espaços continue a ser feita com a máxima segurança possível”.