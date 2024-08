É caso para dizer que Simone Biles e as colegas de equipa conquistaram o ouro coberta de cristais. A medalha só chegou ao final de terça-feira, mas atletas da equipa de ginástica feminina norte-americana já brilharam em dois dias de competição com equipamentos adornados com cristais Swarovski. O fato com que as atletas conquistaram a medalha de ouro em equipas nos Jogos Olímpicos chama-se Go for Glory. O design tem inspiração histórica, cada maillot conta com quase 10 mil cristais Swarovski e está avaliado em cerca de 5000 dólares (cerca de 4600 euros), segundo o jornal Daily Mail. No passado domingo, primeiro dia de competição de ginástica, os fatos contavam com estrelas desenhadas por cristais e também com pérolas, uma homenagem à cidade de Paris.

A GK Elite é a marca responsável por criar e produzir os fatos da equipa de ginástica, os femininos e os masculinos. A diretora de design, Jeanne Diaz, disse em entrevista à NBC News que o projeto começou há dois anos e que consultou as ginastas. “Elas disseram-nos de forma esmagadora e unânime que para os Olímpicos querem usar vermelho, branco, azul… quantos mais cristais melhor.” As fontes de inspiração para o arranque da equipa criativa foram a moda da década de 1980, a bandeira norte-americana e a Alta Costura parisiense. A capital francesa é o palco desta edição dos Jogos e os responsáveis pelo design tiveram uma grande preocupação em criar uma ligação com a cidade. “Paris é conhecida como a capital mundial da moda e sabemos que todos os olhos vão estar na Equipa USA, por isso certificamo-nos de que teríamos essa coesão de moda, mas toda a coleção é sem dúvida Equipa USA.” Os fios condutores da coleção são a mulher americana, a feminilidade opulenta e o brilho chique.

Há oito desenhos diferentes, todos inspirados na bandeira dos Estados Unidos da América, que as ginastas vão usar ao longo da competição e cada design tem nome próprio: Go for Glory, Luminous Legacy, Star Spangled Shine, Freedom’s Grace, American Anthem, USA Elegance, Patriotic Poise, and Sovereign Sparkle. Cada uma das peças com manga comprida tem uma versão sem mangas para os treinos e os fãs podem comprar réplicas à venda no site da GK Elite, cada um custa cerca de 83 euros.

O maillot Go for Glory (que vimos na final de equipas e na abertura deste artigo) foi inspirado na peça usada pela equipa de ginástica que competiu nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, conhecida como as Sete Magníficas e que conquistou pela primeira vez o ouro olímpico para os Estados Unidos nesta modalidade. Este design tem como conceito criar o “momento radiante em que um atleta, envolto na bandeira, transcende para se tornar um símbolo de triunfo”, explicou Jeanne Diaz. Só cada uma destas peças tem 9,929 cristais em corte diamante.

O modelo Star Spangled Shine, que as ginastas usaram nas provas de apuramento para a final em equipas, bebe inspiração na obra do pintor francês Georges Seurat, nome maior do estilo artístico que ficou conhecido como Pontilhismo. Cada peça contava com 6359 cristais Swarovski e pérolas da mesma marca, avaliado em quase três mil dólares (cerca de 2.700 euros).

Cada conjunto de oito uniformes conta com mais de 47 mil cristais Swarovski e cada ginasta recebeu oito maillots (um de cada design). A multiplicação de peças por atletas faz com que o valor total da coleção atinja quase 100 mil dólares (cerca de 90 mil euros).

O design Freedom’s Grace e o National Anthem são inspirados numa mistura entre o movimento artístico Art Nouveau com o glamour de Hollywood da década de 1920. O Sovereign Sparkle também combina duas inspirações: o fogo de artifício do Dia da Independência norte-americano e a Torre Eiffel. O Luminous Legacy, em tons de azul, conta com mais de 10 mil cristais e o USA Elegance com mais de cinco mil cristais.

O Washington Post acompanhou a produção destas peças e mostrou como várias camadas de tecido foram cortadas de uma só vez numa espécie de puzzle que tem como objetivo reduzir ao máximo o desperdício têxtil. Depois os padrões foram transferidos a quente de folhas de papel para o tecido. Os diferentes componentes de cada maillot foram primeiro colados entre si temporariamente e depois cosidos. Uma máquina tratou de bordar os logótipos do país e da marca. Seguiu-se a aplicação dos padrões de cristais, primeiro em papel e depois deste para o tecido com cola ativada pelo calor. Alguns cristais foram aplicados individualmente. A união entre as partes da frente e de trás da peça são já a reta final da produção. Aplicar os cristais nas peças é parte do processo de produção que consome mais tempo dada a necessidade de precisão, para que os brilhos não se percam durante a competição que, já sabemos conta com inúmeros saltos e piruetas que desafiam a gravidade.