Simone Biles, uma Mona Lisa que só quer recuperar o sorriso para pintar uma obra de arte em Paris

Simone e os três irmãos, dois mais velhos, uma mais nova, entraram no sistema de acolhimento de crianças devido aos problemas de alcoolismo e toxicodependência da mãe, Shanon. Quando descobriram que os quatro netos estavam a saltar de casa em casa, de família em família, Nellie e Ron acolheram as crianças temporariamente, numa altura em que já tinham três filhos. Em 2003, quando a ginasta tinha seis anos e o período de acolhimento se esgotou, o casal avançou para a adoção formal de Simone e da irmã mais nova, enquanto que a irmã de Ron, tia-avó das quatro crianças, adotou os dois irmãos mais velhos.

No dia da visita de estudo, voltou para casa com um formulário de inscrição e disse que gostava de experimentar. “A primeira vez que a vi ela estava sentada no chão com as pernas esticadas. Pôs as mãos de lado e puxou as pernas direitas até à barriga. Aos seis anos. Isso não é normal. Nem a musculatura dela no geral. Estava à espera da vez dela nas barras e não conseguia ficar quieta. E depois vi que passou de estar sentada para estar em pé apenas com um movimento, num colchão normal. Aquilo era tudo energia cinética do corpo dela. Pensei: ‘Wow, esta miúda é qualquer coisa'”, recordou Aimee Boorman ao The Undefeated.

Boorman treinou Simone Biles desde o primeiro dia, desde esse dia em que a viu deixar de estar sentada para passar a estar em pé apenas com recurso à força nas pernas, até 2016 e ao pós-Jogos do Rio de Janeiro. Para a treinadora, foi imediata a certeza de que Simone Biles tinha “uma noção do ar que era sobrenatural”. “Não é algo que se ensine. Sabem aquelas pessoas que têm um equilíbrio incrível? Bem, imaginem ter esse equilíbrio sem os pés no chão enquanto estão a rodar e a girar e saber exatamente quando é que têm de aterrar para não morrer”, completou Boorman.

Simone começou a treinar. Não faltava um treino, aliás — mesmo que estivesse doente. Durante todo esse tempo, apesar da dedicação absoluta, nunca teve o momento típico do filme biográfico estilo blockbuster em que entende que o ginásio, o trampolim, as barras e as argolas são os sítios onde pertence. “Era muito nova e só sabia que era muito divertido e queria fazer aquilo tudo. Mas não era aquela sensação de ‘oh, pertenço mesmo aqui'”, explicou ao The Guardian há algum tempo, acrescentando depois que só percebeu que tinha de tomar uma decisão — entre avançar para construir uma carreira ou abrandar e fazer da ginástica um hobby — quando estava no nono ano.

Para entrar na elite, treinar o máximo de horas por semana e tornar-se profissional, teria de começar a ter aulas em casa. Nellie, a mãe, explicou-lhe que isso significava não ir ao baile de finalistas, não ter atividades extra-curriculares, não estar com os amigos depois da escola. Depois de um fim de semana de ponderação, Simone escolheu a ginástica — o que não significa que os anos seguintes tenham sido fáceis.