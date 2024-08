Passado um ano da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) levar uma multidão ao Parque Tejo Trancão, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) diz não ter um plano para o espaço. No entanto, a autarquia diz ao Expresso que “o novo projeto do Parque Tejo e Trancão dá continuidade ao parque existente a sul e constituirá uma grande mais-valia para esta zona da cidade, em termos recreativos, paisagísticos e ambientais”.

A CML refere que “irá reabilitar o espaço verde e contemplar iluminação, sombras e zonas de desporto”, o que é “de particular importância na proteção do sistema natural e ribeirinho”. “Com toda a certeza, este será um espaço que permitirá a existência de múltiplas atividades de lazer que envolvam a comunidade”, disse a Câmara ao semanário.

Este ano, o festival Rock in Rio Lisboa realizou-se no Parque Tejo, mas não foi usado o altar-palco criado para a JMJ. Segundo a câmara, a organização do festival considerou que a “a estrutura não reúne as condições necessárias”.

Já em Loures, o Expresso refere que estão a ser feitas obras para o novo Parque Verde de Loures. Ao jornal, Ricardo Leão, o presidente da Câmara, diz que a autarquia “vai abrir um concurso público para concessionar um conjunto de espaços de restauração e equipamentos desportivos” assim que as obras forem terminadas, no final do ano.