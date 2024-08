O Ministério das Finanças angolano garantiu sexta-feira que os salários dos funcionários públicos relativos ao mês de julho já estão regularizados, atribuindo o atraso ao desfasamento entre os recursos e os compromissos essenciais do Estado.

“O processamento da folha salarial dos funcionários públicos referente ao mês de julho está regularizado, com um nível de execução de 100%”, adiantou a Direção Nacional do Tesouro do Ministério das Finanças.

Os atrasos, segundo o diretor nacional do Tesouro, Marlon Lima, deveram-se ao “desfasamento entre os fluxos de entrada de recursos e os compromissos essenciais do Estado, como o serviço de dívida interna que só no último dia do mês foi de 300 mil milhões de kwanzas [312,6 milhões de euros]”.

Na quinta-feira, o grupo parlamentar da UNITA (oposição angolana) questionou o atraso salarial “sem esclarecimentos nem justificação”, considerando a situação “inaceitável” e com “graves consequências” para as famílias.

O Ministério salientou também a importância da remuneração para os funcionários públicos e suas famílias e reiterou estar empenhado em atenuar o desfasamento entre os fluxos de receita e de despesa, de modo a permitir a normalização do processamento salarial.