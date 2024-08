Galeno, por duas vezes, Nico González e Iván Jaime foram os autores dos quatro golos do FC Porto que escreveram a vitória épica frente ao Sporting, este sábado, em Aveiro. Os 4-3 no marcador final representam a conquista da 24ª Supertaça, em 46 edições, mais do que os 22 conquistadas por todas as outras equipas juntas. Esta foi também a estreia oficial de de Vítor Bruno como treinador principal do FC Porto – e terminou com o primeiro “caneco” levantado. Veja as imagens da festa na fotogaleria acima.

