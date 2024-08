Tem sido muito falada a possibilidade de transferência de João Neves para o Paris Saint Germain. E esta noite o Benfica fez um comunicado à CMVM a confirmar que está praticamente feito o negócio.

Em comunicado diz que “a formalização do processo relativo à transferência do jogador João Neves para o PSG se encontra praticamente concluída”. No entanto, acrescenta que, “porém, até à presente data”, o contrato não foi assinado “por todos os contraentes”, assumindo que informará o mercado assim que “se justifique”.

Rui Costa, presidente do clube, já tinha admitido na semana passada que a saída de João Neves estava “praticamente feita, mas há coisas burocráticas a resolver ainda”, assumindo compreender “as críticas dos adetos porque a amargura deles é a mesma que a minha”.

E realçou, nesse momento, que a saída “não agrada a ninguém, pelo carisma do Joãozinho dentro do clube”, mas 70 milhões de euros “não são possíveis de abdicar pelo clube”.