O valor médio que um estudante precisa mensalmente para frequentar o ensino superior atualmente é de 900,90 euros, noticiam o Público, e o Jornal de Notícias (só na edição em papel), tendo como base um estudo do Iscte-Instituto Universitário de Lisboa, inserido no Projeto Europeu Eurostudent VIII. Contudo, a maior parte deste valor, uma média de 762 euros (mais de 84%) vai para o indicador “custo de vida” onde estão categorias, como por exemplo, alojamento, alimentação e transporte.

O alojamento traduz-se na maior despesa mensal, consumindo 33,5% do valor apontado. Segundo o estudo, são necessários, em média, 300 euros por mês para pagar habitação e, no caso de uma pessoa deslocada a estudar em Lisboa o valor sobe para 363 euros. O estudo revela também que quase metade dos estudantes vive com os pais ou familiares e apenas 9% dos inquiridos vive em residências para estudantes, conseguindo assim baixar a despesa mensal para uma média de 213 euros.

O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) só resolve as necessidades de 32% dos estudantes, havendo 35 mil camas disponíveis para 110 mil alunos deslocados, recorda o Público. No passado mês de maio o governo anunciou um aumento do número de camas disponíveis com mais 709 em pousadas do Inatel e da juventude, sendo 208 destas para Lisboa e 130 para o Porto.

Foram inquiridos online mais de 10 mil estudantes para este estudo cujo objetivo era analisar as condições socioeconómicas e académicas dos estudantes que frequentam o ensino superior. Os resultados deste inquérito serão apresentados a 18 de setembro.