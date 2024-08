Três pontos. Foi assim que Jorge Martín (Pramac) e Pecco Bagnaia (Ducati) chegaram ao Grande Prémio da Áustria, o 11.º da temporada. Apesar da vantagem cair para o espanhol, qualquer erro podia revelar-se importante nas contas finais do campeonato. Em sentido inverso, Miguel Oliveira (Trackhouse) entrou em ação já depois de saber que Ai Ogura o vai substituir a partir do próximo ano, pelo que a opção Pramac Yamaha começa a fazer cada vez mais sentido.

No que concerne a este fim de semana no Red Bull Ring, o português não começou bem os treinos livres e, no final do primeiro dia, assumiu que esta foi “uma das sextas-feiras mais difíceis” do ano. Contudo, já este sábado, melhorou e esteve perto de se apurar para a Q2, terminando a Q1 no terceiro lugar, com 1:28.635 minutos, registo que lhe valeria o sexto lugar caso tivesse conseguido a passagem. Assim, o português arrancou a sprint na 13.ª posição, ao contrário de Fabio Di Giannatonio (VR46), que deslocou o ombro esquerdo na sexta-feira e foi declarado inapto.

Pela primeira vez esta temporada, Martín, Bagnaia e Marc Márquez (Gresini) começaram na primeira linha da grelha de partida. O italiano arrancou melhor e assumiu a liderança logo na reta da meta, mas acabou ultrapassado na volta seguinte. Contudo, o espanhol da Pramac não conseguiu segurar a liderança e regressou ao segundo posto. Mais atrás, Miguel Oliveira também começou e entrou rapidamente no top 10 que, ainda assim, era insuficiente para conquistar pontos.

A nove voltas do fim, Martín foi penalizado com uma long lap e acabou por ser ultrapassado por Márquez. Porém, a cinco voltas do fim, o espanhol caiu e o compatriota recuperou o segundo poste. Com a vitória sentenciada depois de um corrida que controlou do início ao fim, Pecco Bagnaia retomou a liderança do Campeonato de pilotos. Martin terminou na segunda posição e Aleix Espargaró (Aprilia) completou o pódio. Miguel Oliveira foi ultrapassado na parte final da corrida e caiu para 13.º, provavelmente por conta de um problema mecânico.

Quanto às contas do Mundial, o campeão do mundo tem agora 25o pontos, os mesmos de Martin, mas vai entrar na corrida de domingo na primeira posição. Segue-se Enea Bastiani (Ducati), com 198 pontos. Miguel Oliveira continua no 13.º lugar, com 51 pontos.