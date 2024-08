Em atualização

Uma criança de 11 anos morreu este domingo, esfaqueada, na localidade espanhola de Mocejón, Toledo. O crime aconteceu enquanto o rapaz jogava futebol no campo de futebol, que fica situado dentro de um parque. Para já, segundo avança o jornal espanhol El País, as autoridades estão à procura do autor das facadas, sabendo apenas que se trata de um jovem que terá 15 ou 16 anos.

De acordo com o mesmo jornal, que cita fontes da Guardia Civil, a criança estava com amigos a jogar futebol quando uma pessoa de cara tapada — para não ser identificada — entrou no campo Angel Tardío e a atacou com várias facadas. As autoridades desconhecem ainda o motivo do crime e o suspeito fugiu do local assim que cometeu o crime. Também ainda não se sabe que tipo de arma foi utilizada.

Ainda que a identidade do agressor seja desconhecida, a Guardia Civil montou um dispositivo para tentar localizar o suspeito e que conta com dez patrulhas espalhadas por aquela zona de Mocejón, onde vivem cerca de 5 mil pessoas e onde foi decretado luto para os próximos três dias.