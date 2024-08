A cantora Ana Faria morreu este sábado, aos 75 anos. A informação foi avançada pelo marido de Ana Faria, Heduíno Gomes, no Facebook. Artista ficou conhecida pelos projetos dirigidos às crianças nas décadas de 80 e 90, com destaque para o grupo Queijinhos Frescos.

Na história de Ana Faria fica marcado o ano de 1986, com a criação do grupo Onda Choc, por onde passaram mais de duas centenas de crianças e cujas produções discográficas estavam a cargo de Heduíno Gomes.

Ainda na música, Ana Faria criou o grupo Queijinhos Frescos, que contava com os seus três filhos — Pedro, Nuno e João Faria Gomes. Mas a sua carreira começou com Zeca Afonso, quando, em 1969, cantou a “Canção de Embalar” no programa “Zip-Zip”.

Lançou o primeiro álbum a solo,”Violeta Flor”, em 1982, com originais da própria, do marido e de Mário Piçarra. E também participou em projetos de recriação da música tradicional portuguesa com os grupos Decibel e Terra a Terra.

Além da música, Ana Faria dedicou-se ainda à pintura e aventurou-se ainda pela literatura infantil, editando alguns livros, pela Livros Horizonte, com textos e ilustrações feitos por si. “Um livro sobre a minha mãe” e “Sapatilhas de Cetim” são algumas das obras para crianças que Ana Faria deixa.