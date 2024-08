(Em atualização)

Uma pessoa morreu numa derrocada na Madeira, esta sexta-feira. O incidente ocorreu na levada Água Alto, no Faial, concelho de Santana, avança a RTP Madeira e os órgãos regionais. A levada fica no concelho de Santana no nordeste da ilha e derrocada não estará relacionada com os incêndios, explicou o autarca Dinarte Fernandes.

O presidente da autarquia confirmou à RTP Madeira a existência de um morto. Há relatos também de feridos.

A vítima mortal era um turista, avança a CNN Portugal, citando fontes dos bombeiros locais.

Já se encontram no local os Bombeiros Voluntários de Santana e os Bombeiros Municipais de Machico. Uma fonte da corporação dos bombeiros de Machico revelou à Renascença que estão no local duas ambulâncias e uma equipa de resgate e montanha.

Fonte dos Bombeiros de Machico indicou à Rádio Observador que o alerta foi dado às 13h15.