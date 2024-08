Na última semana dos Jogos, aquela onde a comitiva nacional iria receber o primeiro-ministro, Luís Montenegro, um outro nome era aguardado em Paris: André Villas-Boas. Além de ser um apaixonado pelo desporto que segue de forma atenta eventos globais como o movimento olímpico, o presidente do FC Porto queria marcar presença na prova dos dez quilómetros em águas abertas onde estaria Angélica André, atleta do clube que ganhou a medalha de bronze nos últimos Mundiais. Poucas horas antes da viagem da Invicta para a capital francesa, tudo acabou por “cair”. Razão? Reuniões importantes dos dragões, neste caso ligadas ao mercado, que acabaram por inviabilizar essa viagem do líder dos azuis e brancos. Aí, estava em cima da mesa a possibilidade de venda de Evanilson, confirmada uns dias depois tendo o Bournemouth como destino. O que poucos imaginavam era que, desse torneio olímpico, chegaria um reforço ao Dragão.

????✍ Samu Omorodion é Dragão até 2029 ????#InvictosDeCoração pic.twitter.com/4yllq7evJ3 — FC Porto (@FCPorto) August 23, 2024

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Club Atlético Madrid para a aquisição, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 50% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol Samuel Omorodion, pelo valor total de 15M€ (quinze milhões de euros). No acordo com o Club Atlético Madrid, o FC Porto deterá duas opções de compra não obrigatórias de direitos económicos adicionais de 15% pelo valor de 5M€ (cinco milhões de euros) cada, a exercer até Julho 2025 e Julho 2026, pelo que o FC Porto poderá vir a deter 80% dos direitos económicos do jogador, por um valor fixo de 25M€ (vinte e cinco milhões de euros)”, anunciou o clube à CMVM.

“Mais se informa que o FC Porto celebrou com o jogador um contrato válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2029, tendo ainda acordado uma cláusula de rescisão no montante de 100.000.000 € (cem milhões de euros). O Atl. Madrid assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de 1M€ (um milhão de euros)”, acrescentou ainda a sociedade azul e branca na noite desta sexta-feira.

A notícia da contratação do avançado de 20 anos, que se sagrou campeão olímpico por Espanha em Paris depois de uma temporada emprestado pelo Atl. Madrid ao Alavés, acabou por ser uma “surpresa” até por tudo o que foi falado nas últimas horas. Por um lado, tornou-se público que existem negociações entre o FC Porto e o Arsenal tendo em vista um possível empréstimo de Fábio Vieira aos azuis e brancos sem opção de compra; por outro, nomes como Tiago Djaló, defesa internacional português da Juventus, e André Silva, avançado também internacional português do RB Leipzig que esteve cedido à Real Sociedad na última época, foram ventilados como possíveis alvos dos dragões nestes últimos dias de mercado de verão. Tudo no dia em que Deniz Gül, avançado sueco de 20 anos do Hammarby, chegou ao Porto para fazer exames médicos.

Deniz Gül já chegou ao Porto. pic.twitter.com/XlRYLj9APr — B24 (@B24PT) August 23, 2024

Nascido em Melilla, filho de pais nigerianos, Samu Omorodion mudou-se ainda novo para o Sevilha, tendo depois feito grande parte da formação no AD Nervión antes de rumar ao Granada, onde subiu à equipa B e fez a estreia na La Liga em 2023. Nesse mesmo ano, o avançado assinou pelo Atl. Madrid, tendo sido cedido ao Alavés na última temporada, com oito golos e uma assistência em 35 encontros. Nos Jogos de Paris-2024, o reforço do FC Porto fez 96 minutos em quatro jogos, tendo marcado no triunfo frente ao Egito.