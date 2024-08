Era uma notícia aguardada, surge agora como uma notícia com contornos diferentes daqueles que estavam a ser inicialmente desenhados pelos responsáveis do FC Porto. Num negócio conduzido por Jorge Mendes, que esteve também ligado à contratação do avançado Samu Omorodion ao Atl. Madrid, Francisco Conceição vai voltar a deixar o Dragão e será reforço da Juventus por empréstimo sem opção de compra. Aqui entronca o movimento que fez com ambas as partes chegassem a um negócio que será anunciado nas próximas horas.

Depois de algumas semanas de negociações, numa fase em que se atingira uma espécie de impasse porque o FC Porto pretendia colocar uma cláusula de compra obrigatória de 30 milhões de euros e os transalpinos não queriam assumir esse compromisso pelas questões do fair play financeiro, o acordo chegou sem essa linha no contrato de cedência. Ou seja, e de acordo com informações da imprensa transalpina, a Juventus vai pagar sete milhões de euros fixos e mais três de variáveis pelo empréstimo por uma temporada mas não terá esse peso contabilístico de uma compra no final de junho – o que não faz com que o internacional não possa depois ficar na Vecchia Signora, algo que terá de ser depois negociado de novo por todas as partes.

Desta forma, Francisco Conceição está envolvido na quarta operação de mercado em apenas dois anos desde que se assumiu no plantel principal dos azuis e brancos: foi vendido ao Ajax no verão de 2022 depois de ter estado com pé e meio em Amesterdão seis meses antes por cinco milhões de euros, regressou ao FC Porto no verão de 2023 por empréstimo dos neerlandeses com uma cláusula de compra obrigatória mediante alguns objetivos desportivos, assinou de novo pelos azuis e brancos a troco de 10,5 milhões por ter feito mais de 25 encontros com 45 ou mais minutos de utilização, ficou com 20% de uma futura transferência como parte do acordo de regresso e está agora de saída por empréstimo para a Juventus pelos tais sete a dez milhões… sendo que no verão de 2025 terá de haver nova decisão sobre o futuro, dentro ou fora do FC Porto.

Para já, sabe-se apenas que o esquerdino deverá chegar a Turim ainda este fim de semana para a realização dos habituais exames médicos, sendo que tem estado de fora das opções de Vítor Bruno por uma questão física entretanto debelada. “O Francisco tem um histórico recente de lesão. Esteve 17 dias a trabalhar ao cuidado do departamento médico e cinco dias com o grupo. Senti que ainda não estavam reunidas as condições para ele representar a equipa no seu melhor”, comentou o técnico dos dragões, que relativizou um eventual caso de indisciplina no particular realizado com o Petro de Luanda. “Acho que há uma preocupação em falar sobre o que se vai passar no FC Porto e não vejo isso depois com outros clubes. Se fosse algo consumado não teria qualquer problema em vir aquilo retratá-lo de tal maneira”, acrescentou.

