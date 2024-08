Em atualização

Quase dois meses depois, de novo Portugal. Após a participação na fase final do Campeonato da Europa da Alemanha, com uma derrota nos quartos frente à França no desempate por grandes penalidades no início de julho, a Seleção prepara o regresso à ação a contar para a Liga das Nações. Pelo meio houve Jogos Olímpicos, muito mercado a envolver jogadores que são opções frequentes de Roberto Martínez e o arranque de todas as provas internas e europeias. Era também à luz disso que iria sair a primeira lista do selecionador, tendo em vista os dois primeiros encontros do grupo A da Liga A da Liga das Nações com Croácia e Escócia.

Os convocados ???? Prontos para lutar por um lugar na Liga das Nações ???????????? #PartilhaAPaixão ????️ Bilhetes para os jogos da Nations League ➡️ https://t.co/crwK8OnS0k pic.twitter.com/O7bK2wAU4g — Portugal (@selecaoportugal) August 30, 2024

As estreias de Renato Veiga (Chelsea), Tiago Santos (Lille) e Geovany Quenda (Sporting), que têm o ponto comum de terem passado todos pela formação dos verde e brancos, bem como os regressos de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão são os principais destaques numa lista com várias alterações em relação ao Europeu. Em sentido contrário, nomes como Rui Patrício, Danilo, João Cancelo, Matheus Nunes, Francisco Conceição e Gonçalo Ramos (neste caso por lesão) saem desta primeira convocatória a par de Pepe, central que aos 41 anos decidiu terminar a carreira depois de ter sido uma peça chave durante o último Europeu.

A lista de convocados da Seleção para os jogos com Croácia e Escócia na Liga das Nações

Guarda-redes (3): Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Betis)

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Betis) Defesas (8): Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea), Gonçalo Inácio (Sporting), Tiago Santos (Lille), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG) e Nélson Semedo (Wolverhampton)

Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea), Gonçalo Inácio (Sporting), Tiago Santos (Lille), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG) e Nélson Semedo (Wolverhampton) Médios (6): João Palhinha (Bayern), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) e Rúben Neves (Al-Hilal)

João Palhinha (Bayern), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) e Rúben Neves (Al-Hilal) Avançados (8): João Félix (Chelsea), Francisco Trincão (Sporting), Pedro Gonçalves (Sporting), Rafael Leão (AC Milan), Geovany Quenda (Sporting), Pedro Neto (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Diogo Jota (Liverpool)

Gonçalo Inácio, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda convocados para representar a Selecção Nacional, nos desafios diante a Croácia e a Escócia, a contar para a Liga das Nações ???????? #LeõesNasSelecções pic.twitter.com/c3K0oB1aCq — Sporting CP (@SportingCP) August 30, 2024

“Chamada de jogadores do Sporting? É importante acompanhar os novos talentos mas o selecionador e a equipa técnica não têm camisolas. O Quenda vive no desequilíbrio, fez um Europeu de Sub-17 muito bom, gostámos muito do que ele fez na pré-época. Adaptou-se a uma posição diferente, à responsabilidade de jogar no onze inicial do campeão de Portugal e é um jogador para vermos neste estágio como entra numa competição internacional. Pedro Gonçalves? Há um novo ciclo, é o ciclo do Mundial. A Liga das Nações é importante, jogam as melhores seleções. A situação desta lista é nova, abre a porta a jogadores que acompanhámos durante 16 ou 17 meses. O Pote fala-se muito a partir de fora mas internamente sempre foi visto como um jogador com muito boas valências, com competência, começou a época muito bem. É importante numa equipa que ganha e merece estar na Seleção. Já esteve em muitas pré-listas, teve azar de em março de estar lesionado, mas não houve algo que tenha mudado”, explicou depois Roberto Martínez.

Portugal começa o grupo A com a receção à Croácia, com quem perdeu num particular de preparação para o Europeu em junho no Jamor, na próxima quinta-feira, dia 5 (19h45), seguindo-se a partida também na Luz com a Escócia no dia 8 (19h45). No grupo encontra-se também a Polónia, antiga seleção de Fernando Santos que tem os dois primeiros compromissos na condição de visitante, em Glasgow e em Osijek. Os outros grupos da Liga A da Liga das Nações de 2024/25 juntam Itália, Bélgica, França e Israel no grupo B, Países Baixos, Hungria, Alemanha e Bósnia no grupo C e Espanha, Dinamarca, Suíça e Sérvia no grupo D.

???????? Portugal anuncia convocatória para jogos na Nations League ???? ???? Renato Veiga, Tiago Santos e Geovany Quenda são novidades

???? Rui Silva, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão de regresso@selecaoportugal I #EURO2024 pic.twitter.com/zXEStnsLA3 — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) August 30, 2024

Já Roberto Martínez terá pela frente um novo ciclo depois de 20 jogos no comando da Seleção. O treinador espanhol começou o percurso com uma qualificação para o Europeu 100% vitoriosa em dez jogos, com um total de 36 golos marcados e apenas dois sofridos, mas teve um ano de 2024 diferente: consentiu duas derrotas em cinco jogos particulares de preparação para a fase final (Eslovénia e Croácia, entre triunfos com a Suécia, a Finlândia e a Rep. Irlanda), passou em primeiro a fase de grupos com vitórias frente à Rep. Checa e à Turquia e um desaire com a Geórgia, eliminou a Eslovénia nos oitavos no desempate por grandes penalidades (0-0, 3-0) e caiu nos quartos com a França também nos penáltis (0-0, 3-5).

A lista de 26 convocados para a fase final do Campeonato da Europa