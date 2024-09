Domínio irrepreensível. Tem sido assim a Fórmula 1 e nem as férias de verão alteraram o rumo dos acontecimentos. Nos Países Baixos, a McLaren voltou a mostrar que tem o monolugar mais rápido e Lando Norris terminou novamente à frente do campeão Max Verstappen (Red Bull). Esta semana, o grande circo regressou a Monza para a 16.ª prova da temporada, mas nem o autódromo centenário teve o condão de alterar o cenário. A equipa laranja voltou a evidenciar-se na qualificação e garantiu as duas primeiras posições da grelha de partida. O neerlandês não conseguiu fazer melhor que um sétimo posto, pelo que o pódio não passava de uma miragem.

“Durante todo o fim de semana fomos demasiado lentos. As corridas longas podem parecer boas no papel, mas não foi isso que senti pessoalmente. Talvez com a forma como o carro está neste momento possa ser um pouco melhor para a corrida, mas também estamos na parte de trás do grupo de topo, por isso só temos de esperar e ver o que acontece à nossa frente. O nosso carro é extremamente complicado de conduzir desde a entrada até ao meio da curva. É uma enorme mudança de equilíbrio neste momento, por isso, se corrigirmos uma coisa, criamos outro problema”, partilhou Verstappen, que vencera as duas últimas edições do Grande Prémio de Itália.

“Outra pole é fantástico. Ter o primeiro e o segundo lugares quando o pelotão tem estado tão apertado é surpreendente. Custa-me dizê-lo, mas a minha volta não foi ótima, mas estou muito, muito contente. Não estou à espera de uma corrida fácil. Há algumas incógnitas com os pneus e a degradação, mas estou ansioso por isso”, sublinhou Norris na antevisão da corrida.

Numa corrida marcada pelo calor e com as nuvens a evidenciarem a possibilidade de chuva, Norris confirmou a tradição e não conseguiu segurar a primeira posição no final da primeira volta, depois de ter sido ultrapassado pelo colega Oscar Piastri e Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes) não conseguiu fazer a primeira curva, partiu a asa dianteira, saiu em frente e caiu para sétimo, atrás de Verstappen. À oitava volta apareceu a primeira desistência, com Yuki Tsunoda (RB) a ficar por terra depois de ter tocado em Nico Hülkenberg (Haas).

Depois das paragens nas boxes para os pilotos trocarem para os pneus duros, Piastri manteve a liderança à frente de Norris, dos dois Ferrari, de Lewis Hamilton (Mercedes) e dos dois Red Bull. Na 33.ª volta, o monolugar do britânico da McLaren não aguentou os pneus duros, obrigando-o a trocar de pneus. Com essa paragem, Norris caiu para trás de Verstappen. Pouco depois, o britânico acabou por ultrapassar o neerlandês na reta da meta.

Na parte final, Piastri voltou a parar e Leclerc assumiu a liderança, mas acabou por conseguir passar por Sainz, que também perdeu a posição para Norris. Com os dois McLaren à caça do Ferrari, o monegasco estava claramente em perda para os rivais, mas conseguiu segurar a liderança fruto da vantagem alcançada. Assim, Charles Leclerc somou a segunda vitória da temporada e permitiu que a Scuderia triunfasse em casa cinco anos depois. Oscar Piastri e Lando Norris fecharam o pódio.

Nas contas do Mundial de pilotos, Verstappen tem agora 303 pontos, contra os 241 de Norris, que colecionou ainda a volta mais rápida. Leclerc é terceiro com 217. No Campeonato de construtores, a vantagem da Red Bull para a McLaren encurtou bastante e está agora nos oito pontos — 446 contra 438. Está tudo em aberto para as derradeiras oito corridas. A próxima é no Azerbaijão, dentro de duas semanas.