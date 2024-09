Um helicóptero do INEM aterrou de emergência esta segunda-feira em Mondim de Basto, avançaram a CNN e a SIC Notícias. Os ocupantes — equipa médica e pilotos — sofreram apenas “escoriações ligeiras”, confirmou o Observador junto de fonte oficial do INEM.

De acordo com a CNN, o aparelho tinha sido chamado para socorrer um ferido numa pedreira em Mondim de Basto e tombou na chegada ao local.

De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta foi dado às 12:21 e no local da ocorrência estão 43 operacionais apoiados por 16 veículos. A vítima que a equipa médica foi socorrer tinha ficado ferida numa queda na pedreira.

Em comunicado, o INEM confirma que Helicóptero de Emergência Médica sediado em Macedo de Cavaleiros sofreu esta segunda-feira um acidente. “Todos os ocupantes do helicóptero encontram-se livres de perigo, e serão transportados para o Hospital de Vila Real por precaução” e o acidente ocorreu pelas 12h55, “no momento em que a aeronave AW139 se preparava para aterrar em Mondim de Basto para socorrer uma vítima”, lê-se na nota.

Entretanto, o “helicóptero com base em Viseu foi entretanto acionado para o local, para prestar assistência pré-hospitalar e evacuação da vítima para a qual o helicóptero acidentado tinha sido acionado”.

Em declarações à SIC Notícias, Rui Costa, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Ave, informou que o helicóptero está “tombado junto de umas árvores na pedreira” e que os operacionais no local estão a atuar em prevenção em “toda a área envolvente em que se encontra o helicóptero, para evitar qualquer incidente que possa surgir, nomeadamente um incêndio”. Refere ainda que a “empresa responsável pelo aparelho procederá as diligências para a remoção do mesmo”.