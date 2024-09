O acidente que ocorreu esta quarta-feira no Itinerário Principal (IP4), junto a Vila Real, provocou a morte a uma mulher de 78 anos e terá resultado de uma entrada em contramão naquela via, disseram fontes da GNR à Lusa e confirmaram ao Observador.

Um dos carros estava a circular em contramão naquele troço do IP4, no sentido Bragança — Vila Real, numa zona onde existem separadores centrais, ao km 96, causando uma colisão frontal, disse João Ferreira, da GNR de Vila Real, ao Observador. A condutora acabou por morrer e o trânsito mesmo junto à cidade de Vila Real, está cortado no sentido Vila Real-Bragança, entre os nós do Hospital e das Flores, não havendo hora de previsão para a sua reabertura.

O alerta foi dado às 7h30 e para o local foram mobilizados cerca de 20 operacionais e seis viaturas dos bombeiros da Cruz Branca e Cruz Verde, do INEM e GNR.

Foi ainda acionado o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que vai investigar as causas do acidente.

Orlando Matos, comandante dos bombeiros da Cruz Branca, referiu à Lusa que os alertas para este acidente foram dados por telefone e diretamente, no quartel, por condutores que passaram no IP4.