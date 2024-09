O tenista britânico Jack Draper apurou-se esta quarta-feira pela primeira vez para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, ao derrotar o australiano Alex De Minaur nos quartos de final.

Draper, 25.º do ranking mundial, superou o 10.º da hierarquia em apenas três sets, com os parciais de 6-3, 7-5 e 6-2, num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium e que teve a duração de duas horas e oito minutos.

O britânico, de 22 anos, consegue chegar pela primeira vez às meias-finais de um torneio do Grand Slam e ainda não perdeu nenhum set nesta edição do Open dos Estados Unidos, enfrentando nas meias-finais o vencedor do duelo entre o italiano Jannik Sinner, número um mundial, e o russo Daniil Medvedev, quinto da hierarquia e que eliminou o português Nuno Borges nos oitavos.