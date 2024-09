Um homem de 56 anos foi detido esta quinta-feira por suspeita de crime de incêndio florestal em São Cipriano, Resende, anunciou esta sexta-feira em comunicado a Polícia Judiciária (PJ).

“O detido terá provocado o incêndio com recurso a chama direta, acabando por colocar em perigo uma mancha florestal significativa, bem como várias habitações localizadas na periferia”, refere a PJ.

Isto, “com a agravante de, na data em questão, o ‘Risco de Incêndio Rural’ ser Muito Elevado, de acordo com sinalização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas”, sublinha.

Segundo a Judiciária, o homem é suspeito da autoria de um crime de incêndio florestal, ocorrido no passado dia 18 de agosto, na localidade de São Cipriano, concelho de Resende, distrito de Viseu.

“O detido, fora de flagrante delito, sem antecedentes criminais e residente na área, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação”, adianta.

A detenção foi feita através da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental de Lamego e Posto Territorial de Resende da Guarda Nacional Republicana (GNR).