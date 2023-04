Será possível imaginar um ano de euforia criativa na moda sem redes sociais ou influencers? Pousemos o telemóvel e reflitamos. Quando o inglês Charles Frederick Worth começou a fazer desfiles no seu atelier parisiense e contava com a imperatriz Eugénia, mulher de Napoleão III, entre as suas clientes decorria a década de 1860 e não mais a moda deixou de dar espetáculo. Cerca de 130 anos depois, a Vogue Paris decretou que a coleção de Alta Costura primavera/verão 1997 foi um “Big Bang” na moda e dispensam-se hashtags para perceber porquê. Uma exposição no museu da moda em Paris, o Palais Galliera, revisita o nome e o fenómeno e apanhamos boleia para uma viagem no tempo.

A mudança começou a avistar-se no horizonte em outubro de 1996, quando foram apresentadas as coleções de primavera/verão do ano seguinte. Novos designers de moda e veteranos surpreenderam com as suas propostas, a semana de Alta Costura renasceu em janeiro do ano seguinte e no verão de 1997 as mortes de de Gianni Versace e Diana, a princesa de Gales, arrefeceram um pouco a euforia. O cinema, a música e até o Papa sentiram as ondas de criatividade que encerraram o ciclo dos anos 90 e abriram as portas ao novo milénio.

McQueen e Galliano, os génios de uma era

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.