Mais de 30 anos e 3 impérios depois, Tom Ford vai deixar a moda. Que legado fica?

Tom Ford publicou na conta de Instagram uma série de três vídeos a que chamou “Final Collection”. Prático e direto, provavelmente por ser norte-americano, dispensa traduções e a mensagem é clara: o designer está de partida da sua própria marca. A notícia caiu como pedra no charco a 26 de abril, desenquadrada de qualquer calendário de moda. Os vídeos mostram uma série de modelos de topo dentro de salas de vidro com looks que o designer escolheu dos 13 anos de arquivos da Tom Ford. Do lado de fora ele comanda as operações.

Tudo isto parece saber a pouco. E agora? Pomos um “gosto” e ficamos com saudades? Seria de esperar uma despedida em grande, à medida de alguém que transformou em sucessos todos os projetos em que pegou. Mas, de facto, se queríamos um desfile cheio de celebridades sobre a passerelle, ele já o fez quando lançou a sua linha feminina. Se esperavámos vê-lo no fim de um desfile sob uma chuva de pétalas, também já aconteceu, quando deixou a Gucci. Se poderia ter expandido a sua mente criativa para outras áreas antes de deixar a moda, também importa lembrar que já realizou dois filmes aprovados pela crítica. E, pudéssemos nós proporcionar aroma neste artigo, o leitor estaria envolvido numa das poderosas fragrâncias Tom Ford. O que irá o talentoso Mr. Ford fazer agora? E o que será que ainda lhe falta fazer?

Segundo a Wallpaper, Tom Ford vai de facto deixar a moda para se focar no cinema e deixa a rédeas da sua marca na mão de Peter Hawkings, um designer que com ele trabalha há muitos anos. Mas não fiquemos absorvidos pelo choque. Sigamos o rasto das últimas notícias sobre Tom Ford. Em novembro de 2022 o grupo gigante do universo da beleza Estée Lauder concordou comprar a marca Tom Ford por 2.8 mil milhões de dólares (mais de 2.5 mil milhões de euros). O negócio foi o maior da indústria do luxo no ano passado, fez do próprio Ford milionário e previa que ele se mantivesse na marca até ao final de 2023, segundo relatou o New York Times (NYT). Tom Ford manifestou-se feliz com o negócio que deu que falar na altura, porque era a primeira vez que o grupo Estée Lauder juntava roupa ao seu extenso portfólio de marcas de beleza.

Os dois nomes são parceiros há muito tempo, uma vez que Ford começou a sua marca em nome próprio pela beleza com o apoio da Lauder, com perfumes e cosmética que se mantêm verdadeiros sucessos de venda constantes. “A marca Tom Ford era movida mais pela beleza do que pela moda (é por isso que a Lauder a comprou, em oposição, digamos, à Kering) e a força da habilidade do Sr. Ford para vender a promessa vaporosa disso”, escreveu Vanessa Friedman, a diretora de moda no NYT.

A 31 de maio de 2022 Tom Ford acabou um mandato de três anos como presidente do Council of Fashion Designers of America (CFDA). Foi nomeado em 2019 e sucedeu a Diane von Furstenberg. Foi no seu turno que a indústria da moda norte-americana teve que descobrir como lidar com a pandemia de Covid-19 e foi Ford quem lançou a iniciativa CFDA’s A Common Thread com a revista Vogue, traduzindo-se num donativo de cinco milhões de dólares para a indústria e ainda ajudou a retomar a semana de moda de Nova Iorque e a Met Gala depois da pandemia. Quando se afastou do cargo deixou o seu nome inscrito numa série de prémios que o CFDA lhe atribuiu pelo seu trabalho como designer. Foi substituído pelo designer Thom Browne.

Em setembro de 2021 Tom Ford ficou viúvo. Richard Buckley, o companheiro de mais de 30 anos morreu e marido desde 2014 morreu aos 72 anos vítima de uma doença prolongada. Buckley era um nome conceituado no jornalismo de moda. Trabalhou para a Women’s Wear Daily e a Vanity Fair, em Nova Iorque. Acompanhou Tom Ford nas suas mudanças de casa por causa do trabalho. Quando Ford foi para a Gucci, mudaram-se para Milão e Buckley colaborou com a Vogue Itália e foi editor da revista Mirabella. Já em Paris editor chefe da Vogue Hommes International.

Conheceram-se em 1986, num desfile de moda, e ficaram juntos desde então. “Tivemos três encontros. Quatro semanas depois estávamos a viver juntos. Ele deu-me as chaves do seu apartamento e estamos juntos desde então”, recordou o designer em 2020, quando casualmente partilhou com o público que se haviam casado, durante uma entrevista na Apple store. Tom e Richard têm um filho, que nasceu em 2012, Alexander John Buckley Ford. nos últimos anos dividiram a vida entre diferentes zonas dos Estados Unidos, como Los Angeles, Nova Iorque e Santa Fé, onde a família tinha um rancho e Tom Ford costumava montar a cavalo.